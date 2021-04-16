動物咬傷的傷口跟一般外傷的傷口大有不同，新光醫院整形外科錢逸群主治醫師解釋：「動物咬傷通常都是不規則的撕裂傷，而且動物嘴巴、爪子是有細菌的，傷口較容易感染，因此有時並不適合在第一時間就縫合，因此日後癒合的疤痕就很有能比較不好看。」
但是剛好蕭亞軒受傷的部位是在臉部，一般來說臉部血液循環豐富，感染機會相對較低，所以臨床上醫師通常在將傷口清洗乾淨以及適度清創後會將傷口縫合，以讓之後疤痕較漂亮。
把握疤痕處理黃金時間！傷口癒合後就使用矽膠類產品
如今蕭亞軒傷口已經癒合好了，這時也是對疤痕進行處理的最佳時間點！錢逸群說：「不管是論文、學會上的建議都是使用矽膠類的產品，這類的產品主要分成兩大類『矽膠貼片』或是『凝膠劑型』，兩者臨床效果都是一樣好。」
像是以蕭亞軒個案由於傷口是在臉部加上位置並非完全平整，會建議使用矽膠凝膠，凝膠的好處是透明、看不到，可以完整覆蓋傷疤，使用後還可防曬上妝，遮瑕之外還能避免紫外線造色素沉澱，讓疤痕護理效果更好。
疤痕護理兩大法則：及早使用、保持耐心
矽膠產品因為使用方便又不是侵入式的，在傷口剛愈合就馬上開始使用矽膠類的除疤產品，這段時間在疤痕護理上有兩大黃金法則一定要把握：
- 及早使用：當傷口癒合無組織液滲出後，即可開始使用。
- 保持耐心：一般說來3-6個月是基本的抗疤時程，只要疤痕尚未完全成熟，就可以繼續使用，效果也會更好。
「修疤手術」像是打掉重練！術後也要用除疤產品
錢逸群提到：「前六月都會建議使用除疤產品、除疤貼片，半年之後再來評估效果，如果在醫師眼中是正常生長疤痕的外觀，就會建議繼續使用。」但若用了一段時間疤痕還是長得不好看，才會考慮比較侵入性的治療：打類固醇、做雷射、做修疤手術。
通常傷口癒合經過非侵入性治療超過一年之後，疤痕外觀不滿意醫師才會跟患者討論修疤手術，只是不少民眾都有疑惑做了修疤手術難道不會有二次留疤的可能嗎？雖然修疤手術也有傷口，但兩者的受傷機轉不一樣，錢逸群說明：「在第一次沒辦法做很好的縫合，疤痕就沒有長得好看的機會，如今修疤手術的傷口是刻意人為，傷口會是一個很平整的縫合，等於讓一個新疤痕重新生長好看。」
挑選除疤產品也要注意產地！
進行過修疤手術後，患者同樣也需要使用除疤產品，且也需要儘早使用。至於該怎麼選擇適合的產品？民眾可以多留意「產品的產地」，例如是否有美國FDA的核可，及是否為原裝進口等，以確保購買的產品的品質及其除疤的效果。
此外，有些產品也會另外添加幫助淡化疤痕的因子，像是「酯化維他命C」，在臨床上顯示可以減低色素沈澱，更能強化淡疤效果。對於愛美女性，出現任何疤痕先別緊張，好好照護傷口、疤痕也可以改善疤痕狀態。
文、王芊淩／圖、何宜庭
這篇文章 蕭亞軒遭愛犬咬傷驚見傷疤！動物咬傷避免疤痕把握2大黃金法則 最早出現於 Heho健康
有疤痕怎麼辦？除疤產品怎麼用？皮膚科醫師教你皮膚除疤全攻略！
車禍後、燒燙傷該如何養傷除疤？整型外科醫師詳解：傷口癒合就要開始使用除疤產品