Hyundai 強化商車實力 建構全方位產品線
2GameSome - 有車賞
2021-04-16 13:25:00
2021 商業車博覽會於假台中國際展覽館盛大開幕，連續三屆參展的 Hyundai 現代商車帶來輕商車陣容展出，總代理南陽實業揭示將在第三季完成全新五大商車經銷商布局，強化經營商車市場的銷售實力，並且除了現行輕商車款，將導入 12 噸以上環保重車，建構完整而全面的商車產品線。
一年一度商業車博覽會成為頭家、業主關心商車發展的重要活動，本屆 Hyundai 現代商車共展出商旅 Starex旗艦天窗版、輕商 3.25 噸 Porter Pro 單廂、雙廂以及 7.8 噸 Mighty 超長軸版，總代理南陽實業副總經理 詹醒昇於開幕致詞時表示：看好國內日益蓬勃新創事業、中小企業運輸的增換購需求，Hyundai 現代商車全國通路將建構新五大經銷商體系，藉以壯大銷售實力與售後服務品質；此外，現行車款 Starex、Porter Pro、Mighty 台數穩定，但原廠加快腳步積極研發新世代重型商用車款，南陽會依據市場評估導入適合國內中小企業的重車，預計成為 Hyundai 現代商車在台發展推升新力道。 Hyundai 問世多年的柴油小霸王 Porter Pro 有完整車系：單廂 3 人座/雙廂 6 人座、自排/手排、鐵床貨斗/木床貨斗等選擇，銷售量年年增長，2020 年寫下 4,121 台銷售新高紀錄，年成長 29%，穩居第二大品牌地位。另一款展區重點車-歐風商旅 Starex 具備優勢的 2.5 L 環保柴油引擎，動力強勁載運能力佳，八人座空間載人載物一次滿足。 Hyundai 現代商車以「Partner in Every Way ∙ 你的成功事業夥伴」為理念，致力生產提供各行業頭家的最佳運輸載具，加入人因駕駛科技與環保新能源動力的商用車產品線，邁向更潔淨運輸的移動環境。 2021商業車博覽會資訊】
日期：4 月 15 日~4 月 18 日
地點：台中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號）
Hyundai 現代商車展區：B22