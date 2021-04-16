▲ 全新 Subaru Outback 標配 Level 2 輔助，單一車型 159.8 萬

「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」搭載 9 大功能
- 全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」升級為智慧多模式：提供動力、標準、舒適與節能四種等級跟車模式，駕駛能依自身需求調整主動巡航的動力輸出反應，提供更符合駕駛習慣及舒適的巡航控制。
- 新增「LCF車道維持置中系統」及「LDP車道偏離輔助系統」：能主動維持於車道置中或依前車動態進行調整並保持安全距離，獻上先進Level 2自動駕駛技術。
- 新增的「AES緊急自動轉向輔助系統」：結合「PCB預防碰撞自動煞車系統」進行升級強化，在車速低於80km/h下、PCB作動後，EyeSight鏡頭會依據車速及前車位置判斷是否可能發生碰撞，甚至當有行人突然於轉彎的交叉路口竄出，亦能輔助駕駛者自動煞車，同時偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態進行主動閃避。
「DMS 智能駕駛警示系統」具備先進人臉辨識功能
- 專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
- 疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
- 若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。
- 若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
- 個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。
首度搭載「SGP全球模組化底盤」及副駕駛座椅墊輔助氣囊
在被動安全方面，Outback 配置 8 顆安全氣囊，新增副駕駛座椅墊輔助氣囊，在遭遇意外時，可防止乘客從座位下沉，同時抬起腿部抑制碰撞時身體往前的慣性衝擊力並減少腿部受傷。此外，更全新搭載「SGP全球模組化底盤」，整體車體剛性相較上一代提升 70% 到 100%。
Nappa 頂級皮椅及 Harman Kardon 鑽石級音響
此外，Outback 標配 Harman Kardon 鑽石級音響，以 11 支環艙加 1 支重低音，組成 12 支揚聲器立體環繞，搭配車體隔音結構強化升級，並與音頻工程專家合作打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴。此外，Outback 搭載品牌旗下全新 11.6 吋智慧影音觸控螢幕，以更為直覺及便利的設計，同步支援 Apple CarPlay™ 與 Android Auto™ 兩大系統。
Outback 搭載 ADB智慧型自適應頭燈，採自動水平雙功能頭燈，讓夜晚前方道路照明更加清楚，SRH主動轉向式頭燈能提高過彎能見度，而前後 C 形燈具設計更將前LED燈組與後尾燈加入了刀鋒式鷹眼設計及燻黑立體裝扮。
房車駕馭感受、優異越野能力、寬敞空間機能
車型
建議售價
Outback 2.5i-T EyeSight
159.8萬元