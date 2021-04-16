NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

全新 Subaru Outback 標配 Level 2 輔助，單一車型 159.8 萬

2GameSome - 有車賞

2021-04-16 13:55:00

全新 Subaru Outback 標配 Level 2 輔助，單一車型 159.8 萬
▲ 全新 Subaru Outback 標配 Level 2 輔助，單一車型 159.8 萬
Subaru 台灣意美汽車宣佈 Outback 正式在台上市，並導入符合 Level 2 自動駕駛技術的全新「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以 9 大功能提供安全防護。自即日起下訂 Outback 的前兩百名車主可享「尊榮車主禮遇專案」，內含市值 5 萬元的尊榮回廠禮遇，享有四張定保服務券及服務廠現金抵用券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Subaru 台灣意美汽車董事總經理方淑霞女士。
Subaru 台灣意美汽車董事總經理方淑霞女士。

EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」搭載 9 大功能

「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」於 Outback 之上，以既有的六大功能，再新增「LCF車道維持置中系統」、「LDP車道偏離輔助系統」與「AES緊急自動轉向輔助系統」三大全新功能，並將「ACC主動車距控制定速巡航系統」升級為智慧多模式，同時透過新型擋風玻璃與立體攝影鏡頭系統，提升幾近兩倍的廣度偵測是否有車輛突然進入車道，並採取預防措施。

  • 全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」升級為智慧多模式：提供動力、標準、舒適與節能四種等級跟車模式，駕駛能依自身需求調整主動巡航的動力輸出反應，提供更符合駕駛習慣及舒適的巡航控制。
  • 新增「LCF車道維持置中系統」及「LDP車道偏離輔助系統」：能主動維持於車道置中或依前車動態進行調整並保持安全距離，獻上先進Level 2自動駕駛技術。
  • 新增的「AES緊急自動轉向輔助系統」：結合「PCB預防碰撞自動煞車系統」進行升級強化，在車速低於80km/h下、PCB作動後，EyeSight鏡頭會依據車速及前車位置判斷是否可能發生碰撞，甚至當有行人突然於轉彎的交叉路口竄出，亦能輔助駕駛者自動煞車，同時偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態進行主動閃避。

DMS 智能駕駛警示系統」具備先進人臉辨識功能

Outback 搭載了「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，透過紅外線鏡頭及臉部識別技術來監控駕駛者雙眼，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能。

  • 專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
  • 疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
    • 若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。
    • 若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
  • 個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。

首度搭載「SGP全球模組化底盤」及副駕駛座椅墊輔助氣囊

Outback 搭載 SRVD後方車輛偵測警示系統及 RAB倒車自動煞車系統，輔助駕駛者偵測後方駕駛視野，降低後方碰撞的機會，提升駕駛者及用路人的整體行路安全。

在被動安全方面，Outback 配置 8 顆安全氣囊，新增副駕駛座椅墊輔助氣囊，在遭遇意外時，可防止乘客從座位下沉，同時抬起腿部抑制碰撞時身體往前的慣性衝擊力並減少腿部受傷。此外，更全新搭載「SGP全球模組化底盤」，整體車體剛性相較上一代提升 70% 到 100%。

Nappa 頂級皮椅及 Harman Kardon 鑽石級音響

Outback 全新採用 Nappa 頂級皮椅，以高質感且透氣的材質，以及符合人體工學的座椅設計，貼心為每位乘客減輕疲勞；而此次改款車身尺碼再放大，不僅乘坐空間更為寬敞，還提供更寬闊的 561 公升置物空間，並配置高科技免觸控電動尾門 LOGO 感應開關。

此外，Outback 標配 Harman Kardon 鑽石級音響，以 11 支環艙加 1 支重低音，組成 12 支揚聲器立體環繞，搭配車體隔音結構強化升級，並與音頻工程專家合作打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴。此外，Outback 搭載品牌旗下全新 11.6 吋智慧影音觸控螢幕，以更為直覺及便利的設計，同步支援 Apple CarPlay Android Auto™ 兩大系統

Outback 搭載 ADB智慧型自適應頭燈，採自動水平雙功能頭燈，讓夜晚前方道路照明更加清楚，SRH主動轉向式頭燈能提高過彎能見度，而前後 C 形燈具設計更將前LED燈組與後尾燈加入了刀鋒式鷹眼設計及燻黑立體裝扮。

房車駕馭感受、優異越野能力、寬敞空間機能

Outback 搭載全新調教的 Subaru Boxer 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，並配置 Lineartronic CVT 無段自排變速箱，提供最大馬力 169ps 及 25.7kgm 最大扭力的動力表現。而原廠此次也針對 90% 引擎零組件和變速箱齒比進行重新設計和減重，並擁有水平對臥引擎低重心、微震動與絕佳平衡等優勢致。另外此次也標配了 Subaru 越野利器「X-MODE雙模式動力控制系統」。

Outback 建議售價】

車型

建議售價

Outback 2.5i-T EyeSight

159.8萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
6.06%93.94%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.7%84.3%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀