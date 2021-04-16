男性女乳症與乳癌有關？當心荷爾蒙失調、腫瘤和慢性肝病

男性女乳在醫學上的定義是男性擁有女性般外觀的乳房，形成的原因有二種，一是脂肪的堆積，二是乳腺的增生。脂肪堆積通常跟先前的肥胖有關，瘦下來後胸部的脂肪卻怎麼也甩不掉，上健身房也沒用；而乳腺的增生則和荷爾蒙失調有關係：腦下垂體腫瘤、性腺腫瘤、慢性肝病、甲狀腺功能異常都有可能造成。另外，雖然機率不高，但男性乳癌的可能性也必須考慮在內。
不過看到這裡大家不必擔心，根據統計，大多數男性女乳症的患者都不是由以上疾病造成。最常見男性女乳症的病因爲「生理性」的男性女乳。
「生理性」男性女乳合併肥胖更難治療？
在醫院治療男性女乳，我們除了會安排性荷爾蒙、甲狀腺及肝功能等詳細的抽血檢查外，也建議安排乳房攝影，目的就是要排除上述的各項疾病造成的男性女乳。如果檢查結果都是正常的，就代表偏向「生理性」男性女乳。
這種狀況嚴格來說不算是疾病，通常跟青春期女性荷爾蒙過度分泌有關，過了青春期荷爾蒙恢復正常，但是胸部變大的情形卻依然持續，外加合併肥胖所致。此時藥物、減肥瘦身效果都相當有限，手術往往是最有效的治療方式。
複合式治療找回信心 運動飲食維持好體態
現在藉由複合式微創男性女乳手術可以一次處理脂肪和乳腺兩個問題，微創的意思是指小而不明顯的疤痕。脂肪的部分，我們由腋下或前胸處開一公分的小傷口做抽脂手術，這樣一來，不只胸部的脂肪，連腋下所謂副乳的部分也能一起去除。
乳腺部分則由乳暈下緣兩公分左右的切口將乳線取出，新式手術針對男性胸部變大激凸的根本原因去做治療，同時強調疤痕的隱蔽性，能夠得到外觀上的有效改善。
對病人來說，術後很快能恢復正常生活，配合塑身衣兩週到一個月的穿著，一個月後可以進行運動或健身。術後若想繼續維持好身材，持續運動瘦身和健康飲食，避免復胖是絕對少不了的。如有類似困擾，應該找專業整形外科醫師諮詢。
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