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天氣忽冷忽熱　這些心血管症狀要注意

健康醫療網

2021-04-16 17:01:01

天氣忽冷忽熱　這些心血管症狀要注意
天氣忽冷忽熱　這些心血管症狀要注意
【健康醫療網／記者林怡亭報導】春天天氣多變化!根據中央氣象局氣象預報資料顯示，週三14日起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫大約在20度左右與前一天30度左右的高溫相比，有將近10度的落差，其他地區氣溫也會略有下降，不過仍屬舒適溫暖。

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國民健康署賈淑麗代理署長提醒氣喘、心血管疾病之慢性病的民眾，以及長輩們要注意氣溫變化，為避免早晚氣溫變化大容易引發氣喘發作。

氣溫忽高忽低　氣喘、三高患者留心

提醒氣喘患者，外出時記得戴口罩，以避免接觸空氣中的汙染物質及吸入乾冷空氣，促發氣喘疾病之發生。對於三高(糖尿病、高血壓、高血脂)患者，當氣溫驟降或溫差過大時易引發血管收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，提醒民眾仍要注意春季的氣溫變化!如發現自己或親友出現下列心臟病及中風徵兆，請盡速就醫，爭取黃金搶救期!

下列症狀　盡速就醫

心臟病徵兆：突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，一樣要注意；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

中風徵兆：為避免錯失治療黃金時間，國民健康署呼籲民眾牢記FAST(快、快、快)中風口訣：「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，用來辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間搶救急性中風：

「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

「A」就是ARM-手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

「T」就是TIME-記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，通知119緊急送醫，爭取治療的時間。



資料來源：健康醫療網 天氣忽冷忽熱　這些心血管症狀要注意

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