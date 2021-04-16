許多人漏尿、頻尿等問題可能與盆底肌的鬆弛弱化有關，陳榮峰醫師指出，男性常見漏尿、排尿不乾淨、殘尿、多尿、排便異常、痔瘡等與尿道的括約肌、膀胱無力、肛門鬆弛有關；女性產後子宮脫垂、陰道脫垂、陰道發炎乾澀、性交疼痛、陰道鬆弛、漏尿等也會因為盆底肌鬆弛時發生。
骨盆底肌為一群支撐骨盆底的核心肌肉群，從恥骨向後延伸至尾骨，如同一張懸吊網，主要用以支撐腹內器官，維持排尿功能及生殖功能。陳榮峰醫師說明，盆底肌鬆弛的原因主要是老化或久站、久坐導致腹內器官壓力往下沉，也常見男性搬重物導致腹壓增加、攝護腺手術、下腹腔手術等影響肌肉；另外女性懷孕生產、子宮卵巢手術也會讓肌肉失去懸韌帶拉撐的效果，導致盆底肌的鬆弛與弱化。
靠運動鍛鍊盆底肌 需掌握正確訓練技巧
許多人會特別鍛鍊盆底肌，陳榮峰醫師提到，凱格爾運動可訓練盆底肌，根據醫學文獻指出，如果正確訓練有八成患者可以在八至十週有自覺症狀的改善，但是這項訓練非常考驗自我意識，每天必須堅持做至少一百次，若是訓練過程中止，或者沒有掌握到正確的訓練技巧，都會讓肌肉的維持效果打了折扣。醫師說，凱格爾運動對於輕度到中度症狀有幫助，嚴重脫垂問題可能需要藉由手術治療。
強化鬆弛的肌肉 HIFEM磁能科技極限收縮
針對盆底肌，陳榮峰醫師對此表示，現在HIFEM高強度聚焦磁能科技，透過高能量聚焦範圍性的磁場能量，將能量聚焦盆底肌肉，可以在短時間刺激達到良好的效果。該療程為非侵入性且無須更衣，28分鐘可以產生12000次的肌肉收縮，一共6次，藉由刺激骨盆底的深層肌肉，達到盆底肌的強化及改善尿失禁問題。「這種超極限的收縮強度是自體收縮運動做不到的。」醫師如此表示。
具臺灣衛福部核准有效強化盆底肌與治療尿失適應症，該療程男女都適用。陳榮峰醫師分享，診間一名四十歲的女子因為性交疼痛、泌尿道感染發炎，因疼痛不願與先生恩愛，影響夫妻感情，前往婦產科也未能改善，令她相當懊惱。所幸後來輔以HIFEM高強度聚焦磁能科技，僅施作兩次，便感受陰道肌肉的彈性及濕潤度不同，疼痛感也減輕不少。
留意盆底肌健康 日常生活觀察起
陳榮峰醫師強調預防勝於治療，若是女性有咳嗽漏尿、應力性尿失禁、排尿障礙、更年期肌力弱化等跡象，男性則有中年頻尿、漏尿、性功能障礙等症狀時，很可能是盆底肌出現弱化的警訊，應提早治療。醫師說，雖然並非所有漏尿問題都源於盆底肌的鬆弛，肌肉過於緊繃也會有類似症狀，其造成原因眾多，但有相關困擾者，鼓勵勇於求醫，經醫師專業診斷，找到適合的治療方式。
資料來源：健康醫療網 中年男漏尿常飄尿味 高磁能科技助他不再尷尬
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