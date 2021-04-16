其實所有的蔬菜水果都擁有抗氧化的作用。營養師Liz解釋，現代人壓力大、容易睡不好，一旦有負能量，就會產生氧化壓力，導致自由基跑出來加速老化，還容易致癌。但富含維生素C、E、葉酸的蔬果，可以幫助身體抵抗氧化，也能提升免疫力。而菠菜不僅都有，還多了通常只存在橘紅食物，如地瓜、南瓜、紅蘿蔔的Beta胡蘿蔔素，跟最近熱門的葉黃素一樣可以顧眼。
素食者的鐵質好夥伴 維生素K助鈣質吸收
鐵質可以改善貧血，大部分人鐵質的主要來源為紅肉，不過菠菜也含有些微鐵質，營養師Liz強調，動物性來源比植物性來源好吸收，若可以，建議還是可以從紅肉中攝取，不過素食者、牙口不好者便可以考慮攝取菠菜。菠菜另外還含有微量的維生素K，可以幫助鈣質吸收，礦物質鈣、鎂對於心臟健康都有幫助。
菠菜推薦攝取族群：
1. 素食者：補充鐵質及維生素K。
2. 孕婦：補充葉酸（深綠色蔬菜皆有）。
3. 長輩、幼兒：牙口不好者，也可以從中獲取鐵質，促進血液健康。
4. 3C愛用者：Beta胡蘿蔔素，維護眼睛健康，不喜歡紅蘿蔔的人可以吃菠菜。
不愛菠菜口感？ 試試涼拌胡麻醬
不過菠菜烹飪過後的口感略澀，有些人不是很喜歡，營養師Liz建議，可以涼拌胡麻醬入菜，又香又營養。油脂會讓口感變為滑順，更容易入口，除了胡麻醬之外，也可以佐以蠔油、些許醬油膏，或是跟有油脂的肉片一起拌炒；或是與味道較重的食材烹調，如柴魚片、紅洋蔥、蒜頭等，也可降低菠菜原有的味道。
雖然菠菜好處多多，營養師Liz提到，如果真的不喜歡吃菠菜，金針花也屬於含有鐵質的蔬菜，只是有季節限定；地瓜、南瓜、紅蘿蔔也含有Beta胡蘿蔔素；而維生素C之王當然非芭樂莫屬。蔬果攝取還是以多元化為佳，並選擇當季食材才新鮮，才能擁有更全方位的營養素。
資料來源：健康醫療網 菠菜護眼、抗氧化、改善貧血 這幾種人應多吃
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