瑞典「失敗博物館」來台展出！大品牌最慘烈NG產品曝光

像是你知道高露潔曾經推出過冷凍牛肉千層麵嗎？（雖然官方從未承認），又或者你吃過彩色的番茄醬？（沒有也很正常，因為他們已經不再販售了）。
蘋果在90年代就賣過平板電腦了？（有，不過因為觸控功能不佳而停售），電擊面具透過電流刺激瘦臉？（或許吧，但效果不太好，而且造型很像奪魂鋸），狄羅倫汽車造型真的很有未來感！（結果公司倒了，車子只在電影《回到未來》裡才受到關注）。
這些產品都帶著「跳脫框架」或「解決問題」的使命而被開發，它們在問世的過程中都受到挑戰，最終因為無法滿足消費者的喜好與需求而被淘汰。
失敗博物館的初衷並非在於打擊眾人的信心，或是單純評判恥笑他人的失敗，而是希望透過詼諧幽默的角度認識失敗之後，別忘了「失敗」就是下一次創新的開端。
館長Samuel West表示：「商業文章都是關於成功企業家的故事，我受夠了，每次都被強迫閱讀一樣的內容。文章裡也會提到80%─90%的創新失敗，但我們從來沒聽過這些的套論。失敗才能讓我們學習。」
本次展覽將陳列一百多件NG發明，涵蓋六十個品牌，將科技、食品、交通和醫療等主題劃分。
失敗博物館
日期: 2021年6月26日至2021年9月19日
展覽地點｜松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133 號）
展覽時間: 10:00 – 18:00