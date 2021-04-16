NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

瑞典「失敗博物館」來台展出！大品牌最慘烈NG產品曝光

The China Post/綜合報導

2021-04-16 23:00:00

電擊面具透過電流刺激瘦臉？
▲電擊面具透過電流刺激瘦臉？(圖|失敗博物館)
The China Post報導，來自瑞典的「失敗博物館」預計今年6月26日在松山文創園區5號倉庫登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑞典濱海城市赫爾辛堡的失敗博物館創始於2017年，曾在洛杉磯、上海及巴黎巡迴，在這裡能找到來自全世界異想天開的失敗產品。  

像是你知道高露潔曾經推出過冷凍牛肉千層麵嗎？（雖然官方從未承認），又或者你吃過彩色的番茄醬？（沒有也很正常，因為他們已經不再販售了）。

▲狄羅倫汽車造型真的很有未來感！(圖|失敗博物館提供)
▲狄羅倫汽車造型真的很有未來感！(圖|失敗博物館)
 

蘋果在90年代就賣過平板電腦了？（有，不過因為觸控功能不佳而停售），電擊面具透過電流刺激瘦臉？（或許吧，但效果不太好，而且造型很像奪魂鋸），狄羅倫汽車造型真的很有未來感！（結果公司倒了，車子只在電影《回到未來》裡才受到關注）。 

這些產品都帶著「跳脫框架」或「解決問題」的使命而被開發，它們在問世的過程中都受到挑戰，最終因為無法滿足消費者的喜好與需求而被淘汰。  

失敗博物館的初衷並非在於打擊眾人的信心，或是單純評判恥笑他人的失敗，而是希望透過詼諧幽默的角度認識失敗之後，別忘了「失敗」就是下一次創新的開端。  

館長Samuel West表示：「商業文章都是關於成功企業家的故事，我受夠了，每次都被強迫閱讀一樣的內容。文章裡也會提到80%─90%的創新失敗，但我們從來沒聽過這些的套論。失敗才能讓我們學習。」  

▲館長山謬偉斯特Samuel
▲館長山謬偉斯特Samuel West (圖|失敗博物館)
 

本次展覽將陳列一百多件NG發明，涵蓋六十個品牌，將科技、食品、交通和醫療等主題劃分。

失敗博物館 

日期: 2021年6月26日至2021年9月19日

展覽地點｜松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133 號）

展覽時間: 10:00 – 18:00

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
9.26%90.74%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.63%84.38%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀