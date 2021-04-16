Volkswagen Tiguan 五車型 109.8 萬起，頂級 R 202.8 萬正式登場
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2021-04-16 18:55:00
▲ Volkswagen Tiguan 五車型 109.8 萬起，頂級 R 202.8 萬正式登場
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▲ Volkswagen Tiguan 五車型 109.8 萬起，頂級 R 202.8 萬正式登場
Tiguan 預售首月至今已接獲訂單突破 1,000 張，繼 280 TSI 車型後正式推出 330 TSI、380 TSI 以及擁有最大馬力 320ps 的 Tiguan R。Tiguan 全車系共 5 車型、109.8 萬至 202.8 萬大範圍售價區間帶。
由左至右分別為市場行銷處長 陳冠宇、通路營運暨業務發展處長 徐婉瑄、總裁 Sacha Askidjian、銷售及產品處長 Conrad Marx、售後服務處長 Martin Biswurm。 Tiguan 330 TSI Elegance Premium 採用全新設計的前保險桿和下氣壩，而 380 TSI R-Line Performance 更擁有 R-Line 專屬外觀套件，性能車型 Tiguan R 則擁有多樣 R 專屬細節特色，具備 R 專屬前保桿、R 專屬後下擾流／雙邊四出尾管、21 吋 Estoril 鋁圈、R 專屬藍色煞車卡鉗與 R 式樣照地燈，並且加碼標配黑化處理的 Black Style 外觀套件，包含水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼、車側／車尾隱私玻璃與車側／後保桿鍍鉻飾條，以低調蟄伏的黑化視覺，搭配 5 種 Tiguan R 專屬車色：珍珠黑、星砂海豚灰、金屬科技銀、金屬炫藍和星鑽珍珠白。 × 由左至右分別為市場行銷處長 陳冠宇、通路營運暨業務發展處長 徐婉瑄、總裁 Sacha Askidjian、銷售及產品處長 Conrad Marx、售後服務處長 Martin Biswurm。 在內裝部分，Tiguan 採用獨具駕駛者導向的車室格局，搭配俐落流暢的內裝配置，並且以運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整（含腰靠調整、3組記憶功能）與雙前座加熱功能、車室氛圍燈（30色）和觸控式三區電子恆溫空調等豐富配備創造舒適感受，同時 380 TSI R-Line Performance 車型標配全景式電動玻璃天窗與 Harman Kardon 環繞音響系統（480W 輸出），帶給家人舒適愉悅的乘車時光。此外，Tiguan 擁有寬敞的乘坐空間，行李箱容積為 615 公升，透過後座快速傾倒功能更能一舉放大至 1,655 公升，搭配後排座椅前後滑移功能和電動尾門等實用機能。 數位化座艙設計已成為 Volkswagen 車款的特色之一，280 TSI Elegance 以上車型標配 10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）和 USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。而 Tiguan R 在內裝更顯競技氣息，擁有 R 專屬字樣和藍色縫線的 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅及腳踏墊，搭配可見藍色縫線和 R Logo 藍色飾徽點綴其中的 R 專屬運動化真皮多功能方向盤，並且於左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，加上跑車式方向盤換檔撥片，帶給駕駛極具性能戰鬥化的駕駛氛圍。 Tiguan 330 TSI／380 TSI 車型動力規格採用 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ381 7速DSG 雙離合器自手排變速箱，分別擁有最大馬力 190ps 和 245ps，此具 EA888 evo4 引擎擁有全新渦輪本體設計，且以噴油嘴 350bar 噴射壓力，帶來更完整的霧化效果和高燃油效率，透過優化引擎本體帶給車主兼具節能、環保與舒適的最佳平衡。而頂尖性能車型 Tiguan R 則擁有 320 ps 最大馬力和 42.8 kgm 最大扭力，0－100km 加速僅 4.9 秒。 Tiguan 330 TSI Elegance Premium 以上車型搭載 4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統。Tiguan R 由 Volkswagen R 性能部門專責開發，並且於素有綠色地獄之稱的德國 Nurburgring 紐柏林賽道多次進行測試調整，因此兼具性能實力與頂尖底盤設計，其搭載 R 性能部門專門調校的 4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低 10mm 的 DCC主動式底盤控制系統，提供駕駛「舒適」、「運動」、「賽車」和「個人化」四種模式，在「賽車」模式下，4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統中的 R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的雙多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達 100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限，加上 R 專屬藍色雙活塞卡鉗與 18 吋打孔通風碟大幅提升制動力。 Tiguan 全車系標配 7 具 SRS 氣囊和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，280 TSI Elegance 以上車型更具備 Level 2等級安全科技防護，包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護，同時透過 Tiguan 車款升級推出 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作。此外，280 TSI Elegance以上車型即標配 IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，其具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。 台灣福斯汽車提供 Tiguan 全車系 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養，搭配不定時提供各式優惠的福斯人禮遇計畫。 台灣福斯汽車針對 Tiguan 280 TSI Elegance 車型特別推出外觀套裝上市優惠，消費者僅需以 3 萬（工資另計）即可升級原價近 6.5 萬的 Premium 套件（此為為台灣福斯授權經銷商售服套件，需訂購後回廠安裝），包含鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等細部套件小幅妝點；而即刻入主 330 TSI Elegance Premium 獨享價 149.8 萬元。 2021 年式 Tiguan 全車系正式售價：
車型 新台幣建議售價 280 TSI Life（接單生產）
1,098,000元
280 TSI Elegance
1,298,000元
330 TSI Elegance Premium
1,538,000元
MY21車型本事難掩價：1,498,000元
380 TSI R-Line Performance
1,788,000元
R
2,028,000元