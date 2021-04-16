159.8萬元 Subaru豪華旗艦休旅Outback磅礡上市

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All-New Outback以登山靴為設計概念，並融入「Dynamic x Solid」設計語彙，一展兼容奢豪質感與型塑動感的外觀設計，不僅將鍍鉻材質運用於六角形水箱護罩、下擾流進氣格柵及抗風阻流線後照鏡，提升整體的尊榮感；更搭配運動風格十分鮮明的新型五幅式動感輪圈，以及在車身重點區域提升防刮材質面積，讓車主在克服惡劣路況時無後顧之憂，再加上多功能車頂行李架並新增軌道擴增調節功能，不管是戶外活動、登山露營、搬家載物，充份展現All-New Outback的實用性與耐用性。
此外，All-New Outback搭載ADB智慧型自適應頭燈，採自動水平雙功能頭燈，讓夜晚前方道路照明更加清楚，SRH主動轉向式頭燈能提高過彎能見度，而前後C形燈具設計更將前LED燈組與後尾燈加入了刀鋒式鷹眼設計及燻黑立體裝扮，散發出動感又霸氣銳利的眼神，呼應不容錯認的運動化線條，打造奢華質感兼具的豪華旗艦休旅外型。
做為連續13年榮獲美國IIHS最高安全首選的安全模範生，All-New Outback不僅傳承Subaru一貫的安全核心科技，更大幅深化安全駕駛輔助科技滿足消費者需求。率先導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」於All-New Outback之上，以既有的六大功能，再新增「LCF車道維持置中系統」、「LDP車道偏離輔助系統」與「AES緊急自動轉向輔助系統」三大全新功能，並將「ACC主動車距控制定速巡航系統」升級為智慧多模式，同時透過新型擋風玻璃與立體攝影鏡頭系統，提升幾近兩倍的廣度偵測是否有車輛突然進入車道，並採取預防措施。
全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」升級為智慧多模式：提供動力、標準、舒適與節能四種等級跟車模式，駕駛能依自身需求調整主動巡航的動力輸出反應，提供更符合駕駛習慣及舒適的巡航控制。新增「LCF車道維持置中系統」及「LDP車道偏離輔助系統」：能主動維持於車道置中或依前車動態進行調整並保持安全距離，在既有的六大駕駛輔助功能全面革新進化下給予駕駛更無微不至的駕駛反饋，完整獻上超越同級最先進Level 2自動駕駛技術。
新增的「AES緊急自動轉向輔助系統」：結合「PCB預防碰撞自動煞車系統」進行升級強化，在車速低於80km/h下、PCB作動後，EyeSight鏡頭會依據車速及前車位置判斷是否可能發生碰撞，甚至當有行人突然於轉彎的交叉路口竄出，亦能輔助駕駛者自動煞車，同時偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態進行主動閃避。
All-New Outback更搭載了同級唯一「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，透過紅外線鏡頭及臉部識別技術來監控駕駛者雙眼，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能。
專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。
除了領先同級的智能安全配備外，All-New Outback亦搭載SRVD後方車輛偵測警示系統及RAB倒車自動煞車系統，輔助駕駛者偵測後方駕駛視野，降低後方碰撞的機會，提升駕駛者及用路人的整體行路安全。
在被動安全方面，All-New Outback配置8顆安全氣囊，新增副駕駛座椅墊輔助氣囊，在遭遇意外時，可防止乘客從座位下沉，同時抬起腿部抑制碰撞時身體往前的慣性衝擊力並減少腿部受傷。此外，更全新搭載「SGP全球模組化底盤」，整體車體剛性相較上一代提升70%到100%，以車體安全防護，提供駕駛與乘客更安心的行車感受，還能提供穩健靈敏的駕駛反饋、寧靜舒適的車艙環境，以及更寬敞的車室空間，體現更勝以往的駕馭體驗與安全保障。
All-New Outback打造以人為本的車艙佈局，全新採用Nappa頂級皮椅，以高質感且透氣的材質，以及符合人體工學的座椅設計，貼心為每位乘客減輕疲勞；而此次改款車身尺碼再放大，不僅乘坐空間更為寬敞，還提供更寬闊的561公升置物空間，並配置高科技免觸控電動尾門LOGO感應開關。
此外，All-New Outback標配Harman Kardon鑽石級音響，以11支環艙加1支重低音，組成12支揚聲器立體環繞，搭配車體隔音結構強化升級，並與音頻工程專家合作打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴，雍容享受與世界共鳴。此外，All-New Outback搭載品牌旗下全新11.6吋智慧影音觸控螢幕，以更為直覺及便利的設計，同步支援Apple CarPlay™與Android Auto™兩大系統，提供駕駛者最高質感的智慧移動生活，輕鬆前往無人之境，感受大地的美好。
All-New Outback搭載全新調教的Subaru BOXER 2.5升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，並配置Lineartronic CVT無段自排變速箱，提供最大馬力169ps及25.7kgm最大扭力的動力表現。而原廠此次也針對90%引擎零組件和變速箱齒比進行重新設計和減重，並讓水平對臥引擎低重心、微震動與絕佳平衡等優勢得以毫無保留的發揮到淋漓盡致。另外此次也標配了Subaru越野利器「X-MODE雙模式動力控制系統」，讓All-New Outback能以最優雅從容的姿態，輕鬆應付各式路況。
All-New Outback以Dynamic and Solid的設計語彙打造大器動感與優雅獨特的外型，結合頂級奢華的高質感內裝，展現Subaru獨有的戶外冒險精神，自即日起(4/16)下訂All-New Outback的前兩百名車主還可享「尊榮車主禮遇專案」，內含市值5萬元的尊榮回廠禮遇，享有四張定保服務券及服務廠現金抵用券，歡迎喜愛Subaru的消費者，請即把握入手All-New Outback豪華旗艦休旅的絕佳機會。
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【All-New Outback建議售價】
| 車型
| 建議售價
| All-New Outback 2.5i-T EyeSight
| 159.8萬元
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