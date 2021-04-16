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Hyundai N Day將於4/27日開幕，最受矚目的Kona N也將同步發表!

Carture 車勢文化

2021-04-16 19:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Hyundai 即將在4/27舉辦Hyundai N Day活動，其中最受矚目的便是即將加入的新成員Kona N，也將是繼i20 N、i30 N、Veloster N之後首款性能休旅，目標直指即將在年中發表的Ford Puma ST!

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Hyundai在上個月已先行釋出Kona N的外觀設計廠圖，包括換上了更具張力的空力套件、雙層式尾翼及類似F1的三角形第三煞車燈，搭配上紅色煞車卡鉗及雙出大口徑排氣尾管的點綴下，呈現出與標準車型更為凶狠的性能化扮相。而Kona N也即將在27號的Hyundai N Day活動中正式亮相，動力部分已確定搭載與其他家族成員相同之2.0升四缸渦輪增壓引擎，最大馬力為275匹，最大扭力為392 Nm，搭配8速雙離合器變速箱採前驅設定且具備電子限滑差速器，如此競技化的設定看來Kona N已做好準備。

不過以標準版Kona在頂規車上搭載有四驅系統與Launch Control功能來看，或許未來Kona N也有機會沿用該系統的可能性，同時駕馭體感部分也會導入放大引擎聲浪的裝置，讓駕駛者操駕體感能更為強化，底盤強度與懸吊也會有大幅升級動作，無論一般道路或賽道都會是Kona N的拿手領域，內裝配置目前尚未釋出任何消息，只能期待27號發表後還會不會有更多驚喜帶給期待以久的車迷們了。

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