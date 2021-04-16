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Ford Mustang 57 歲！連六年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」

2GameSome - 有車賞

2021-04-16 23:55:00

Ford Mustang 57 歲！連六年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」
▲ Ford Mustang 57 歲！連六年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」
每年的 4 月 17 日是「Mustang Day」，邁入 2021 年，全球熱血車迷將歡慶 Ford Mustang 誕生 57 週年，且連續六年蟬聯「全球最暢銷雙門跑車」頭銜。

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誕生於 1964 年，以開創新疆界之姿投入雙門跑車市場的 Ford Mustang，象徵了美式經典的自由奔放，其 5.0L V8 引擎洶湧澎湃的聲浪更是經典。從第一代 Ford Mustang 問世後，歷經六個世代，此款傳奇美式跑車如今已是全球近 150 個市場，無數車迷眼中雙門跑車的同義詞。

根據 IIHS Markit 資料顯示，在 2020 年全球雙門跑車市場中，Ford Mustang 總銷售達到 80,577 輛，傲視所有競爭對手，其中高性能版本包含：Bullitt、Shelby GT350、Shelby GT350R 與 Shelby GT500 皆帶動強勁銷售表現；當中 Bullitt 及 Shelby 雙車型年對年銷售成長達 52.7%，使得 Ford Mustang 在全球市佔率由 2019 年的 14.8% 進一步推升至 15.1%。

在各別市場表現上，美國仍為 Ford Mustang 最受歡迎的市場，在 2020 年貢獻該車系全球銷售量的 75%；歐洲市場也是幫助 Mustang 再度奪下殊榮的功臣，其中匈牙利與荷蘭市場分別繳出 68.8% 與 38.5% 的年對年成長。

Ford 首席產品及平台營運長 唐浩泰（Hau Thai-Tang）表示：「世界各地的 Ford Mustang 車迷再一次展現出對純正美式性能跑車的熱愛。即使全球受到新冠肺炎疫情侵擾，Ford Mustang 仍屹立不搖，以強勁的產品力進一步提升市佔率。」

Ford Mustang的光榮起點回溯至 1962 年，當時，Ford 察覺到雙門跑車的市場需求快速增長，決定啟動「Special Falcon Project」研發計畫，以 60 年代經典小型車 Ford Falcon 的機械結構作為基礎來開發全新車型。代號「T-5」的原型車便成為 Ford Mustang 經典設計的起源，是一輛搭載中置引擎的雙門跑車。當時的設計總監 Donald N. Frey 僅花了 18 個月便完成極為完整的一輛原型車開發，讓第一代 Ford Mustang 量產之後，短時間內延伸出敞篷、硬頂與特殊 Fastback 斜背車型，奠定雙門跑車市場經典亦全方位的地位。

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