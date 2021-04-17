血友病是一種遺傳性基因缺陷疾病，患者因體內缺乏凝血因子，碰撞、受傷即容易導致自發性出血、血流不止等情況。根據健保署110年最新統計，領取重大傷病卡的血友病患約1,592人，為避免出血，血友們長期處於缺乏運動的狀況下，易伴隨肌少症、體脂肪增加、代謝症候群及心肺耐力不足等問題。
臺中榮總罕見疾病暨血友病中心主任王建得表示，以往是需求性治療，在發生出血時注射凝血因子；近年來則是採取預防性治療，定期補充凝血因子維持體內濃度，從源頭避免大量出血，已成治療趨勢。透過每週施打長效型凝血因子，在高峰濃度期間，患者可自由從事高強度運動，擁有和正常人無異的生活，同時長效型凝血因子亦在止血與止痛上扮演關鍵角色。
台灣與國際並駕齊驅 一同響應世界血友病日
紀念世界血友病日的重大意義，是希望台灣血友病治療能持續與國際接軌，汲取國際治療血友病最新的知識與方法，這對於國內血友病醫療界有莫大助益，舉凡各大醫療院所血友病中心的成立和運作、新藥及新療法的採用等等，都與聯盟的發展息息相關。
國內兩大病友團體 共同呼籲血友運動強化
「動身前行，感受新世界」的主張，也獲得國內兩大血友病病友團體的響應與支持，中華民國血友病協會理事長周瑞欽說明：「今年將提供病友們多元運動體驗的機會，找到適合的運動並能從中得到成就與健康。協會將更積極推動預防性治療，藉由定期補充體內凝血因子濃度，避免濃度過低而產生自發性出血的可能，更能讓病友進行各種運動強化訓練，降低關節病變機率，也避免後續衍生的龐大醫療支出。」
台灣省關懷血友病協會理事長林旭科也表示：「定期回診與規律預防性治療對血友病友而言相當重要。在用藥足夠保護出血的濃度下，計劃規律持續性的運動，以強化關節肌肉保護血管，再嘗試較高強度的運動挑戰自我，我相信這是在長效型用藥的保護下最大的幫助。」
長效型凝血因子保護 直排輪小子溜出動人康莊大道
就讀小學3年級的施同學過去抗拒打針，但他愛上直排輪後產生了變化。起初媽媽內心十分掙扎，擔心孩子運動時會有出血情況。在主治醫師王建得建議下，開始接受規律的預防性治療，現在的他只需每週固定注射長效型凝血因子，在凝血因子的高峰濃度期間，就能享受自己喜歡的運動。而今，施同學臉上的笑容多了，性格也變得活潑開朗，能夠溜著最愛的直排輪，也可以和其他小孩一樣上著學校的體育課，盡情享受運動！
資料來源：健康醫療網 長效型凝血因子預防性治療 挑戰高強度運動不受限
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