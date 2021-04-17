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負責支援基層診所的成大醫院家庭醫學部王維理醫師指出，有位諮商個案陳小姐，目睹周遭親友久病臥床時的辛苦，一直以來都想預先為自己往後的人生做打算，但因無法配合成大醫院的預立醫療照護諮商門診時間，於是在成大醫院轉介下，轉至基層診所進行諮商服務，完成自己的預立醫療決定。
預立醫療照護諮商 流程這樣做
目前預立醫療照護諮商門診尚未有健保給付，屬於自費門診，需先以電話預約諮商時間，就診時需要攜帶健保卡、身分證及印章，並建議由二親等內親屬至少一人、見證人（如計畫當場完成預立醫療決定的簽署），以及醫療委任代理人（若有需要委任）陪同參與。
預立醫療決定 須符合這些要件
王維理醫師說明，有關預立醫療決定，依據病人自主權利法明文規定，具完全行為能力之人，可於參與預立醫療照護諮商門診後簽署預立醫療決定，日後若被診斷為五大臨床條件：末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智，及其他經中央主管機關公告之重症，醫療團隊可依其預立醫療決定，終止、撤除、施行或不施行維持生命治療和人工營養及流體餵養，或是交由預先指定的醫療委任代理人決定。
資料來源：健康醫療網 預立自己的醫療決定 成醫與診所合作推諮商門診
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