Toyota Corolla Cross No.005 ---- 車內插孔表現

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Corolla Cross 的原廠設計在中控台空調界面下方設置了一組 USB Type-A 的插座，平時編輯會將手機連接，除了可以為智慧手機充電之外，若是原廠主機有升級 4G 旗艦套件亦支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接機能。實際感受上這組插孔的位置設計相當顯眼，很快就可以找到並插入線路，但可惜的是 Corolla Cross 的座艙並無氣氛燈或者額外的自發光功能設計，在夜間時甚至需要透過額外的光源來照射才方便插孔。
另外，由於插孔位置較突出，因此與排檔桿、置杯架距離較近，要特別留意線路的整理與擺放，若在意車內整潔度的車主勢必要多費點心思來整理。中央扶手內也提供了另一組 USB Type-A 插座與 12V 120KW 電源，前者僅作為充電使用，電流量較大 (2.1A)充電速度較快，若有急需充電需求建議可以先插此孔來充電，而 12V 電源亦可透過轉接器的連接，來為電子用品充電。
中控台空調界面下方設置了一組 USB Type-A 的插座，平時編輯會將手機連接，但由於插孔位置較突出，因此與排檔桿、置杯架距離較近，要特別留意線路的整理與擺放。
本週使用表現上，本文刊出之前 Corolla Cross 行經了台北、新北以及宜蘭市區，並且行走國道 5 號，整體約有 8 成的時間用於一般道路，並在行駛 420.4 公里之後於 4/13 添加了 32.71 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.85km/L。
中央扶手內也提供了另一組 USB Type-A 插座與 12V 120KW 電源，前者僅作為充電使用，電流量較大充電速度較快，若有急需充電需求建議可以先插此孔來充電。
本文刊出之前行駛 420.4 公里之後於 4/13 添加了 32.71 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 12.85km/L。