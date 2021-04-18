盡展個人品味 2021 BMW Touring Festival 年度車主盛事
7Car 小七車觀點
2021-04-18 14:25:40
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今年 BMW Touring Festival 年度車主盛事是以旅行車作為活動的主題，並藉由露營的吸引力、遊憩體驗來號召車主，據了解現場共約有 300 台車，以及吸引將近千名人員參加。
現場除有 BMW 3 系列 Touring Midnight Edition 夜型版現身外，更有多場手作活動讓餐與的車主與家人能夠一同參與同樂，讓大家如何打造自己親手做的生活小物，為日常增添獨特品味。同時，現場也有山海風尚選物與美食市集，車主或家人都可以在此盡情探索周邊多家戶外運動風格選物品牌以及品嚐特色美食。除此之外，傍晚時段活動尾聲也有告五人現場歡唱，讓大家在愜意涼風之中盡情放鬆身心，與三五好友一同享受周末的悠閒時光。
在近年開始充斥的休旅車當中，旅行車獨特的車身比例反而吸引了追求生活品味，或者是不受拘束的態度的另一種選擇，從活動現場參加的車輛以及車主的打扮即可見一般，無論是堅持原汁原味的原廠樣式，或者是個人風格的改裝樣式，都可以觀察出 Touring 車主的品味生活。
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