Ford Kuga ST-Line No.028 ---- Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統
7Car 小七車觀點
2021-04-18 22:25:40
Ford Kuga 全車系均標準搭載 Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統，也就是俗稱的怠速熄火系統，可在車輛怠速時滿足系統的條件將會自動關閉引擎，藉此達到省油與減少排汙的表現。
Kuga ST-Line 的開關位於中央鞍座按鈕區左下角，預設為開啟狀態下(按鈕未亮起)。Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統會在車輛停止時自動間關閉並重新啟動引擎，以協助減少燃油消耗，當釋放煞車踏板時，引擎會自動重新啟動。Kuga ST-Line 的開關位於中央鞍座按鈕區左下角，預設為開啟狀態下(按鈕未亮起)。檔位保持在 D 檔，停紅燈時腳持續踩煞車，滿足熄火條件時引擎便會自動熄火；若同時啟用 Auto-Hold 功能，引擎可自動熄火至腳踩下油門踏板解除 Auto-Hold 功能時一併發動。另外，怠速熄火作動時，動力轉向輔助也會關閉。
一般來說怠速熄火功能引擎重新啟動帶來的震動和噪音是最為影響行車的舒適性，以 Kuga ST-Line 的表現來看這套系統在保持待命時，每次重新發動幾乎都可感受到引擎的震動，但比採用三缸引擎的 EcoBoost180 車型要來的微弱。另外開啟怠速熄火功能起步時也會較未開啟怠速熄火時多出等待的時間，恆溫空調吹送的風量也會限制在較小範圍，在夏季的時候部分車主會選擇關閉這套系統，來提升用車的舒適度。當然這套系統是否有達到省油之目的，以目前使用狀況來說實質上相當有限，若非停等紅燈，需要長時間等待的話還是建議熄火下車才是最環保的決定。
本週使用情況方面，Kuga 依舊僅在台北市區行駛，多半用於通勤、接送小孩以及參加個人活動，在行駛 247.7 公里後於 4/18 再度添加 36.41 公升的 95 無鉛汽油，所測之值換算下來約有 6.81km/L 的平均油耗表現。
本週 Kuga 在行駛 247.7 公里之後，於 4/18 再度添加 36.41 公升的汽油，平均油耗約有 6.80km/L 的表現。