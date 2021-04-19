Nissan Sentra No.025 ---- 10,000 公里定期保養
7Car 小七車觀點
2021-04-19 00:25:41
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入廠保養前，先以手機進行預約，完成預約後會以簡訊提醒保養地點及時間。
本次 1 萬公里保養選在 Nissan 經銷商裕信汽車新店廠進行。本次 1 萬公里保養選在 Nissan 經銷商裕信汽車新店廠進行，入廠時便有接待人員上前詢問，再將 Sentra 移入保養廠區內，人員先前往櫃檯確認欲進行項目，接下來可至與展間結合的休息區等待。
入廠時便有接待人員上前詢問，裝好保護套後，再將 Sentra 移入保養廠區內。
車輛入廠後，人員先前往櫃檯確認欲進行項目。本次 Sentra 進行的 1 萬公里定期保養，涵蓋專案檢查及預防性檢查項目，其中專案檢查為針對車主反應項目檢查，或將車載主機系統進行更新，預防性檢查則為例行之全車機能各項檢查。
裕信汽車新店廠的休息區與展示空間結合，寬敞而明亮。
休息區設有吧台，車主可挑選飲品及簡易餐點，再由服務人員送至座位。
車輛進入工位後，技師便會將之頂高，以便檢查底盤狀況。
頂高 Sentra 後，技師依序檢查四個輪胎的胎壓是否符合原廠建議數值，前輪為 33psi，後輪為 30psi。
完成胎壓檢查後，接下來移除引擎下護板，再卸除舊機油濾芯。
卸油完畢後，技師檢查是否仍有漏油。
SN 全合成機油採用油槍添加，因此不會製造廢棄空瓶。
添加完新機油後，再加入引擎潤滑保護劑。
保養時也會以儀器檢查電瓶健康程度。
每 1 萬公里需進行輪胎對調，酌收平衡鉛塊費用新台幣 120 元。
對調輪胎後，接著進行動態平衡調整。
組裝回車上後，技師再依序將各輪胎之螺絲鎖附至原廠規定之扭力數值。
完成更換機油與添加劑等作業後，技師進行引擎室清潔。
愛車養護套餐包含煞車與碟盤清潔。
保養完成後，可享有免費的車身水洗，以及座艙內部吸塵服務。完成約 2 小時的 1 萬公里定期保養後，接下來進行結帳作業，因此輛 Sentra 是向格上租車租賃，當時已談定租金包含保養，因此本次保養無需實際付費，不過仍進行報價，費用包含「一萬公里定期保養 S 餐」，售價為新台幣 3,100 元，內容包含四大系統 65 項檢查、SN 全合成機油 (油槍槍添加)、墊片、機油芯、內外清潔及電腦檢測設定等，另外還加選售價新台幣 1,117 元的愛車養護套餐，包含煞車系統相關機件清潔及機油添加劑等，合計費用為新台幣 4,217 元。
每半年準時定期保養，可享有紅利點數回饋。
原廠也會在完成保養後，發簡訊給車主進行滿意度調查，完成後可獲得 500 點點數，用以抵扣下次保修或原廠精品消費。本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 駕駛，作為日常跨縣市代步通勤、出遊與採訪往返等用途，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，累積行駛 573.6 公里後添加 32.37 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗約為 17.72km/L。接下來編輯 Han 接手使用，除進行 1 趟雙北市區間的通勤，也前往台中採訪商業車博覽會，累積行駛 427 公里後添加 24.38 公升的 95 無鉛汽油，算換平均油耗約為 17.514km/L。
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