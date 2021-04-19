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你意想不到的跨界好車：BMW 630i Gran Turismo M Sport

2GameSome - 有車賞

2021-04-19 09:55:00

你意想不到的跨界好車：BMW 630i Gran Turismo M Sport
▲ 你意想不到的跨界好車：BMW 630i Gran Turismo M Sport
即便有 7系列的寬敞與行路質感、媲美 X5 的行李空間，在休旅車當道的市場中，6系列Gran Turismo 這樣獨特的跨界設定，可以獲得多少豪華買家青睞？

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BMW 630i Gran Turismo M Sport 售價 368 萬元。
BMW 630i Gran Turismo M Sport 售價 368 萬元。
6系列過去給人的印象，一直是流線的四門或雙門跑車。直到進入 G32 世代，這樣豪華跑車的身份，轉由 8系列擔當，留給 6系列的僅剩下主打空間的 Gran Turismo 車型。也因應車系簡化的趨勢，台灣市場僅引進 630i Gran Turismo M Sport 單一車型；或許是還希望拉攏那一小群口味獨到的豪華買家。

流線的 Fastback 輪廓讓 6GT 擺脫了過去的臃腫感。
流線的 Fastback 輪廓讓 6GT 擺脫了過去的臃腫感。
老實說，Gran Turismo 在 BMW 歷史上始終不是最好看的系列。在整個 Gran Turismo 歷史中，私心認為代號 F34 的 3系列Gran Turismo 算是最為上相，比例也最恰到好處。眼光放回今天的 630i Gran Turismo，一樣並非人人喊美的車，但確實比被它取代的 5系列Gran Turismo 好看許多。更流線的 Fastback 輪廓讓它擺脫了過去的臃腫感，尤其，經過 M Sport 空力套件、19 吋輪圈，以及試駕車款亮麗的水泥灰色妝點，這款車看上去甚至有幾分跑車樣。

無窗框車門是 6系列特色。
無窗框車門是 6系列特色。
19 吋輪圈為標準配備。
19 吋輪圈為標準配備。
主動式擾流尾翼在 120 公里自動升起，也可手動開啟。
主動式擾流尾翼在 120 公里自動升起，也可手動開啟。
這樣的外貌，你或許覺得還好，但當你坐進車室或開啟電動尾門時，就會發現這樣的設計「真的好」。首先，超過 1.5 公尺車高、搭配上與 7系列相仿的 3.07 公尺軸距，給予後座乘客極為充裕的空間，椅背角度甚至罕見地提供電動調整。再者，行李廂非但有 600～1800 公升的大肚量，空間也平坦方正，這樣的數字甚至勝過 5系列Touring，也逼近 X5。 這樣的設定，我相信 630i Gran Turismo 可以吸引到不少家庭導向的買家。

1.5 公尺車高、搭配上與 7系列相仿的 3.07 公尺軸距，給予後座乘客極為充裕的空間。
1.5 公尺車高、搭配上與 7系列相仿的 3.07 公尺軸距，給予後座乘客極為充裕的空間。
後座椅背提供電動調整。
後座椅背提供電動調整。
全景天窗為標準配備。
全景天窗為標準配備。
行李廂非但有 600～1800 公升的大肚量，空間也平坦方正。
行李廂非但有 600～1800 公升的大肚量，空間也平坦方正。
底板下方可收納行李廂障板。
底板下方可收納行李廂障板。
椅背電動釋放鍵。
椅背電動釋放鍵。
從駕駛角度去看這台車，為了空間所做出的妥協，並沒有想像中那麼大。因為 B 柱以前的設計鋪陳，就和同世代的 BMW 車款大同小異；雙手握上 M 款真皮方向盤時，前座空間還是能給你一絲操駕的欲望。

B 柱以前的設計鋪陳，就和同世代的 BMW 車款大同小異。
B 柱以前的設計鋪陳，就和同世代的 BMW 車款大同小異。
標配 Nappa 真皮內裝及舒適型前座椅。
標配 Nappa 真皮內裝及舒適型前座椅。
標配 M 款多功能真皮方向盤。
標配 M 款多功能真皮方向盤。
相較於 3系列、5系列這些經典房車，本篇主角的動態表現略遜一籌。較高的重心和超過五米的身軀，讓 630i Gran Turismo M Sport 較難抑制車身擺幅；駕駛的坐著點也跟著提高，使得看出去的視野還有點貼近休旅車。不過，630i 的新世代 TwinPower Turbo 直列四缸渦輪引擎加上 48V 輕油電系統，經過反應迅速的八速運動化手自排，0-100 km/h 加速表現來到不錯的 6.5 秒。258 匹最大馬力與 400 Nm 最大扭力，配上後驅底盤及標準之上的操控精準度，讓這台龐大的跨界房車還保有一定的駕駛樂趣。

較高的重心和超過五米的身軀，讓 630i Gran Turismo M Sport 較難抑制車身擺幅。
較高的重心和超過五米的身軀，讓 630i Gran Turismo M Sport 較難抑制車身擺幅。
配備八速運動化手自排，提供 Sport、Comfort、Eco Pro 等模式。
配備八速運動化手自排，提供 Sport、Comfort、Eco Pro 等模式。
比起操控樂趣，舒適才是這款車的重點。與 7系列相同的底盤調校，再加上較長的懸吊行程，讓它避震效果更柔韌了一些，後軸的氣壓懸吊，更讓後座的行路質感不亞於 7系列。不論高速巡航或市區走走停停，48V 系統運作非常細膩，可以聽到引擎的發動與休止，但震動微乎其微，所以絲毫不覺得惱人。

6GT 的行路質感不亞於 7系列。
6GT 的行路質感不亞於 7系列。
48V 系統運作非常細膩，可以聽到引擎的發動與休止，但震動微乎其微。
48V 系統運作非常細膩，可以聽到引擎的發動與休止，但震動微乎其微。
包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助在內的 Personal CoPilot 駕駛輔助系統，至今已非常成熟，而且在系統開啟時，12.3 吋虛擬數位儀表提供非常詳盡的圖資，可顯示導航資訊的抬頭顯示器更可令駕駛不分心。手機整合部分，無線 Apple CarPlay、Android Auto 透過 12.3 吋中控螢幕顯示，使用上也非常直覺輕鬆，此車型也標配 iPhone 手機數位鑰匙。

12.3 吋虛擬數位儀表提供非常詳盡的圖資。
12.3 吋虛擬數位儀表提供非常詳盡的圖資。
無線 Apple CarPlay、Android Auto 透過 12.3 吋中控螢幕顯示。
無線 Apple CarPlay、Android Auto 透過 12.3 吋中控螢幕顯示。
harman/kardon 高傳真音響系統為標配。
harman/kardon 高傳真音響系統為標配。
6系列Gran Turimso 這款有豪華房車質感、休旅空間的另類跨界，我相信，在 BMW 眾多買家當中，相中它的是少數；但我更相信，因為 630i Gran Turismo M Sport 將它主打的面向都做到近乎完美，所以這群車主與準車主，肯定沒有後悔的理由。

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