▲ 你意想不到的跨界好車：BMW 630i Gran Turismo M Sport

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6系列過去給人的印象，一直是流線的四門或雙門跑車。直到進入 G32 世代，這樣豪華跑車的身份，轉由 8系列擔當，留給 6系列的僅剩下主打空間的 Gran Turismo 車型。也因應車系簡化的趨勢，台灣市場僅引進 630i Gran Turismo M Sport 單一車型；或許是還希望拉攏那一小群口味獨到的豪華買家。
老實說，Gran Turismo 在 BMW 歷史上始終不是最好看的系列。在整個 Gran Turismo 歷史中，私心認為代號 F34 的 3系列Gran Turismo 算是最為上相，比例也最恰到好處。眼光放回今天的 630i Gran Turismo，一樣並非人人喊美的車，但確實比被它取代的 5系列Gran Turismo 好看許多。更流線的 Fastback 輪廓讓它擺脫了過去的臃腫感，尤其，經過 M Sport 空力套件、19 吋輪圈，以及試駕車款亮麗的水泥灰色妝點，這款車看上去甚至有幾分跑車樣。
這樣的外貌，你或許覺得還好，但當你坐進車室或開啟電動尾門時，就會發現這樣的設計「真的好」。首先，超過 1.5 公尺車高、搭配上與 7系列相仿的 3.07 公尺軸距，給予後座乘客極為充裕的空間，椅背角度甚至罕見地提供電動調整。再者，行李廂非但有 600～1800 公升的大肚量，空間也平坦方正，這樣的數字甚至勝過 5系列Touring，也逼近 X5。 這樣的設定，我相信 630i Gran Turismo 可以吸引到不少家庭導向的買家。
從駕駛角度去看這台車，為了空間所做出的妥協，並沒有想像中那麼大。因為 B 柱以前的設計鋪陳，就和同世代的 BMW 車款大同小異；雙手握上 M 款真皮方向盤時，前座空間還是能給你一絲操駕的欲望。
相較於 3系列、5系列這些經典房車，本篇主角的動態表現略遜一籌。較高的重心和超過五米的身軀，讓 630i Gran Turismo M Sport 較難抑制車身擺幅；駕駛的坐著點也跟著提高，使得看出去的視野還有點貼近休旅車。不過，630i 的新世代 TwinPower Turbo 直列四缸渦輪引擎加上 48V 輕油電系統，經過反應迅速的八速運動化手自排，0-100 km/h 加速表現來到不錯的 6.5 秒。258 匹最大馬力與 400 Nm 最大扭力，配上後驅底盤及標準之上的操控精準度，讓這台龐大的跨界房車還保有一定的駕駛樂趣。
比起操控樂趣，舒適才是這款車的重點。與 7系列相同的底盤調校，再加上較長的懸吊行程，讓它避震效果更柔韌了一些，後軸的氣壓懸吊，更讓後座的行路質感不亞於 7系列。不論高速巡航或市區走走停停，48V 系統運作非常細膩，可以聽到引擎的發動與休止，但震動微乎其微，所以絲毫不覺得惱人。
包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助在內的 Personal CoPilot 駕駛輔助系統，至今已非常成熟，而且在系統開啟時，12.3 吋虛擬數位儀表提供非常詳盡的圖資，可顯示導航資訊的抬頭顯示器更可令駕駛不分心。手機整合部分，無線 Apple CarPlay、Android Auto 透過 12.3 吋中控螢幕顯示，使用上也非常直覺輕鬆，此車型也標配 iPhone 手機數位鑰匙。
6系列Gran Turimso 這款有豪華房車質感、休旅空間的另類跨界，我相信，在 BMW 眾多買家當中，相中它的是少數；但我更相信，因為 630i Gran Turismo M Sport 將它主打的面向都做到近乎完美，所以這群車主與準車主，肯定沒有後悔的理由。