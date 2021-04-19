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高雄榮總耳鼻喉頭頸部佘筠瑩醫師說明，上述個案早年雖可能是良性腫瘤，但因為拖太久才就診，腫瘤已經大到塞滿她的脖子，壓迫到喉頭與神經，甚至惡性化，造成其他周邊神經血管及肌肉的損傷。高雄榮總設立「一站式甲狀腺治療」服務，減輕了患者經濟上的負擔，讓她不必時常請假就醫，減少往返醫院檢查與回診的時間，提升病患就醫的便利性。
佘醫師進一步說明，甲狀腺標準檢查流程為超音波檢查，若影像結果有惡性腫瘤的疑慮會再安排細針穿刺確認腫瘤型態。以往是透過新陳代謝科或放射科來進行超音波檢查，若有做細針穿刺則要送病理化驗，一周後再回診看報告。根據結果若需要手術，則再轉到一般外科或是耳鼻喉科進行治療，患者需反覆接觸不同科別以及醫師，且延長患者治療時間。高雄榮總「一站式甲狀腺治療」服務，提供便利的一站式服務，從超音波檢查、甲狀腺手術與術後照顧，皆可在同一科別完成，且患者只需要接觸同位醫師，提升治療信任感與方便性。
甲狀腺緊鄰喉返神經 靠「神經探測器」避免手術併發症
佘醫師補充，需要進行甲狀腺手術的疾病包含惡性腫瘤以及大於4公分以上的良性結節。前者避免癌細胞擴散；後者則是由於脖子空間有限，擔心腫瘤過大壓迫食道與氣管，造成吞嚥與呼吸困難。像是上述患者由於腫瘤過大，採傳統式開脖子手術，沿著脖子的紋路進入，直接將腫瘤摘除乾淨，也由於傷口位置距離甲狀腺近，相對安全。
不過，醫師也提到，甲狀腺手術後最擔心即是造成聲帶麻痺的併發症。因此，在手術時應避免傷及甲狀腺後方的喉返神經，喉返神經是支配著聲帶運動，若不慎傷及對於聲帶會有很大的危害。目前可以於術中搭配「神經探測器」確認神經位置，提升手術安全性。若是在術前患者已經有聲音沙啞的問題，可以透過探測器確認神經功能。建議腫瘤過大或是二次手術的患者搭配使用。
高雄榮總擁有專業甲狀腺治療團隊 有疑似症狀切勿拖延
高雄榮總耳鼻喉頭頸部康柏皇部主任補充說明，高雄榮總「一站式甲狀腺治療」每年約服務一千至一千五百人次甲狀腺疾病的患者，從診斷、治療、照護，甚至包含術前的聲帶評估、吞嚥與語言評估、肺活量的測試，術後的發音訓練與復健等，都有專業團隊協助處理與照料。患者可以更了解疾病，並且熟悉病況與復原程度，提升醫病互動。康部主任也提醒，甲狀腺疾病是預後較佳的疾病，若確診有腫瘤應盡速就醫治療；民眾平時可自行觀察甲狀腺是否有異狀，若有甲狀腺家族史的民眾應更加留意，並定期檢查與追蹤。
資料來源：健康醫療網 她脖子隆起卻不就醫？ 高榮「一站式服務」增便利性
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