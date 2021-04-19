【MotoGP戰報：葡萄牙站】外星人Marquez回歸，Quartararo表現穩定再奪一冠

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本站MotoGP賽事葡萄牙站引起各界關注的莫過於受傷休養九個月的Marquez終於能夠上場比賽，而大家也關心Marquez有回復幾成功力，對此Marquez也不負眾望於排位賽跑出第六名成績，其餘方面竿位由Quartararo取得，第二第三分別為Rins與Zarco。
起跑後Quartararo表現不理想掉落至第六，Zarco則趁機衝上第一領跑Rins維持第二，而Marquez也非常給力的來到第三。從第九起跑的Mir很快的就來到Marquez後方，展開世界冠軍爭奪戲碼，不過Marquez似乎右手狀態尚未回復到過往，因此優勢沒維持多久就被Mir奪走，甚至之後排名也開始下滑到第九。
本站亟欲再奪一冠的Quartararo開始一步步奪回原本應屬於自己的位置，而Zarco則開始顯得有些無力無法抵擋Rins與Mir的攻擊讓出排名，後方的Quartararo也在賽事中段成功超越Rins取得領先，而Rins當然不甘心試圖反超但未果，在此之後便選擇僅跟Quartararo，在後有追兵情況下Quartararo也基極欲擺脫Rins，因此兩人就開始上演互作出最速單圈，不過很可惜在賽事進入後段Rins卻不甚發生轉倒因而痛失積分。
在這中間一直在10名外掙扎的Rossi也轉倒退賽，而隊友Morbidelli則有著不錯表現，看來Petronas尚未達到Rossi調校要求。隨著陸續有人轉倒退賽賽事也來到最終段呈現Bagnaia與Zarco兩部Ducati追擊Quartararo，但由於拼搏過於激烈Zarco也不幸摔車，而Mir則因此來到第三。由於隊友Rins已退賽，原本為顧及車隊與自身積分而選擇保手安全完賽，但Morbidelli卻開始不斷逼近，迫使Mir只好選擇積極方式，不過好在所剩圈數不多最終守住第三位置，而Quartararo以大幅領先之姿衝線，Bagnaia以第二名完賽。
目前積分排名分別為Quartararo（61分）、Bagnaia（46分）、Vinales（41分）、Zarco（40分）、Mir（38分）。