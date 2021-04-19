2021 上海車展 - 以 EV 專用平台為基礎，Toyota bZ 純電動專屬系列登場
7Car 小七車觀點
2021-04-19 12:25:41
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bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，而此次亮相的 bZ4X 是 Toyota 與 Subaru 共同開發的中型 SUV 電動車，採用與 Subaru 共同開發的 4WD 系統，同時還搭載了與 CATL 共同開發的電池。
外觀上 bZ4X 採用短前懸長軸距的設計，車頭取消傳統水箱罩設計，搭配大型氣壩與進氣孔設計，帶來較傳統 SUV 更獨特的特色外觀。內裝方面，除了一般傳統三幅式方向盤之外，亦有異形方向盤供選擇，轉向機構使用線控控制，讓操作更加順手、滑潤。中控台相當整潔，僅保留部分實體按鍵以及搭配兩組液晶螢幕，儀錶板設置於方向盤上方更易讀取，而多媒體螢幕則與前座盡量靠攏，以提供更順手的操控，助力安心、安全的駕駛。
動力方面尚未公布，但 bZ4X 具備動能回收功能，亦可以安裝太陽能充電系統，能夠在停車時靈活充電，進一步加強 EV 車的環保優勢。此外，還能夠確保續航里程，即使在冬季也不會感到不便。
Toyota bZ4X 計劃在中國和日本進行生產，預計 2022 年中旬之前能夠投入全球市場銷售。而 Toyota 預計到 2025 年時，將在全球市場推出 15 款 EV 車型，其中 bZ 純電動專屬系列，則計劃推出 7 款產品。
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