NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2021 上海車展 - 以 EV 專用平台為基礎，Toyota bZ 純電動專屬系列登場

7Car 小七車觀點

2021-04-19 12:25:41

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Toyota 於 2015 年公開了"環境挑戰 2050"戰略，提出了極具挑戰性的二氧化碳零排放目標，並在乘用以及商用市場大量推出了 55 款混合動力車型，而為了加速低碳以及讓更多消費者認同電動車，並在本次 2021 上海車展推出了以 EV 專用平台為基礎打造的 bZ 純電動專屬車系，首部車款即是 bZ4X Concept。

我是廣告 請繼續往下閱讀
bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，而此次亮相的 bZ4X 是 Toyota 與 Subaru 共同開發的中型 SUV 電動車，採用與 Subaru 共同開發的 4WD 系統，同時還搭載了與 CATL 共同開發的電池。

外觀上 bZ4X 採用短前懸長軸距的設計，車頭取消傳統水箱罩設計，搭配大型氣壩與進氣孔設計，帶來較傳統 SUV 更獨特的特色外觀。內裝方面，除了一般傳統三幅式方向盤之外，亦有異形方向盤供選擇，轉向機構使用線控控制，讓操作更加順手、滑潤。中控台相當整潔，僅保留部分實體按鍵以及搭配兩組液晶螢幕，儀錶板設置於方向盤上方更易讀取，而多媒體螢幕則與前座盡量靠攏，以提供更順手的操控，助力安心、安全的駕駛。

動力方面尚未公布，但 bZ4X 具備動能回收功能，亦可以安裝太陽能充電系統，能夠在停車時靈活充電，進一步加強 EV 車的環保優勢。此外，還能夠確保續航里程，即使在冬季也不會感到不便。

Toyota bZ4X 計劃在中國和日本進行生產，預計 2022 年中旬之前能夠投入全球市場銷售。而 Toyota 預計到 2025 年時，將在全球市場推出 15 款 EV 車型，其中 bZ 純電動專屬系列，則計劃推出 7 款產品。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最怕哪款演藝圈小三？

你最怕哪款演藝圈小三？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
41.67%58.33%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀