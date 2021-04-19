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勃起功能障礙難開口？　正確治療找回性福

健康醫療網

2021-04-19 13:31:01

勃起功能障礙難開口？　正確治療找回性福
勃起功能障礙難開口？　正確治療找回性福
【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名陳姓退休公務人員因為無法維持勃起，與老婆的床笫之間出現問題，原本安慰自己漸漸年邁打算就此放棄性生活，但在老婆的鼓勵下，至醫院接受線性震波治療療程後，現已恢復幸福美滿的夫妻生活。

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勃起障礙成因複雜　對症下藥有效改善

為了挽救「性福」，但又礙於面子問題不敢就醫，有許多男性朋友會嘗試自行購買不明來源的壯陽藥等偏方，但這樣可能導致症狀惡化甚至危害健康。部立南投醫院泌尿外科李昇平醫師表示，造成男性勃起障礙的因素相當複雜，可能是高血壓、高血脂、糖尿病、壓力、抽菸、藥物或是賀爾蒙等多種問題導致；醫師會根據患者的情況給予適合的建議，對症治療。

線性震波治療　非侵入性助血液循環

除了藥物治療，目前南投醫院引進線性震波治療，李昇平醫師說明，其為非侵入性的治療，利用低能量的震波來促進血管新生，幫助血液循環，改善血流量與流速，進而增加勃起功能與硬度；通常療程是每週一次，持續六週，依據患者的體質與病況而有不同程度的改善，目前該治療尚未納入健保給付。

提升性福關鍵　控制慢性病＋遠離危險因子

勃起功能障礙是不少男性難以啟齒的問題，帶著這說不出口的痛，若不避諱就醫，在醫療人員評估討論，依個別狀況安排治療後，可以大幅改善。李昇平醫師提醒，除了接受治療，三高等慢性病穩定控制，戒酒、菸等危險因子、搭配減重、規律運動，養成良好的生活型態都是提升性福相當重要的關鍵。



資料來源：健康醫療網 勃起功能障礙難開口？　正確治療找回性福

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