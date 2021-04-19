2021 上海車展 - 全新設計語彙 Ford EVOS 中大型跨界跑旅正式登場
7Car 小七車觀點
2021-04-19 15:25:40
Ford 今日 4/19 選在 2021 上海車展發表全新中大型跨界跑旅車款 EVOS，宣布此車為「福特中國 2.0」品牌策略下的第一款全球戰略車型。
外觀方面，EVOS 運用去年 (2020) 推出的「勢能美學」設計理念，由 Ford 中國產品中心主導開發，車頭採用分離式 LED 燈組，搭配八角型水箱護罩，下氣壩面積相當寬廣，車頂弧線圓滑，車側鈑件運用明顯肩線及曲面勾勒，門把採用隱藏式設計，車尾配置環型 LED 導光燈組，EVOS 車型銘牌比照新世代 Ford 車款橫列於行李廂蓋中央，保險桿下方以雙材質呈現，排氣尾管採用雙邊單出隱藏式設計。
內裝方面，EVOS 採用環抱式座艙，前座配置 12.3 吋及 27 吋寬螢幕，內建 SYNC+ 2.0 系統及 Ford 最新世代 UI 設計，搭配 FNV 智慧全網架構來達成 OTA 線上更新，並支援百度 AI 技術及 VPA 虛擬智慧助手。
駕駛輔助方面，EVOS 不僅擁有 Co-Pilot360 系統，也搭載了目前中國大陸量產車中少有的 C-V2X 蜂窩車聯網技術，使 BlueCruise 主動駕駛輔助功能得以加入，達成高快速道路長時間的自動駕駛輔助功能。
目前 Ford 尚未完整揭露 EVOS 的動力及細部資訊，未來此車將交由中國大陸合資夥伴之一的長安福特負責生產，也將在上市後推出 First Edition，7Car<小七車觀點> 將追蹤後續的消息。