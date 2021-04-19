閃到腰是扭傷？腎臟病？癌症？醫指３大情況進速就醫！

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輝馥診所主治醫師許嘉麟指出，一般民眾所認知的「閃到腰」在醫學上指為「下背痛」，包括腰部、臀部、髖關節處的疾病所引起的疼痛，三部位也息息相關。
下背痛的原因可分為結構因素、非結構造因素、內臟疾病因素三種。結構因素約占97%為最大宗，包括了腰部拉傷扭傷、椎間盤與小面關節退化、椎間盤突出、椎孔狹窄、骨質疏鬆壓迫性骨折、脊椎滑脫、其他外傷骨折及先天性因素。非結構因素則約1%，包含了癌症、感染、僵直性脊椎炎等發炎性關節炎。內臟疾病因素則約占2%，如骨盆腔、腎臟、腸胃道、主動脈等部位的疾病。
扭拉傷佔閃到腰最大宗，留意使用不當、修補不良
在下背疼痛中佔最大宗的結構因素中，腰椎扭、拉傷佔了最大的比例，約70%，簡單可分為使用不當及修補不良兩種。使用不當的常見如過歪、過量、過久、過重、過快等，如姿勢不良，單一肌肉過勞，或是頻率、時間、重量上超過日常使用，以及瞬間拉扯，這些都有可能造成腰部傷害。
值得注意的是，下背痛也和生活習慣、品質息息相關。平常若睡眠不足、睡眠品質差、缺乏熟睡期，或是營養不足讓身體缺乏修補原料，又或是沒有積極的訓練肌力、使用不當等，也都會讓身體的修復能力下降，使得下背痛機率升高。而糖尿病、貧血、心血管疾病等疾病因素，也與此有關，人體到了40歲後肌肉也會自然流失，修復能力也會下降，這些都屬修補不良，都應當留意，而非只專注在鍛鍊、復健等。
閃到腰９成可自行好轉，３情況盡速就醫
許嘉麟醫師指出，下背疼痛在無治療的情況下，大多數3~4個月便能康復，約佔9成。其中7成左右的患者可在１個月內康復，5成左右的患者在2周之內，而對物理治療等保守治療沒有反應者則佔1成。換句話說，3~4個月內復原都算是在正常的恢復速度內，如欲緩解疼痛不適，可用痠痛貼布進行改善，並避免試圖自行將腰部「扭回來」等任何處置，以避免情況惡化。
但也提醒，止痛藥物、貼布使用時間不應超過兩周，若使用藥物後3天未見改善、2周內無法痊癒，應盡早就診。若出現了大腿內側感覺異常等神經學等知覺異常情況，也應立即前往外科進行檢查。而若出現了劇烈疼痛，甚至痛到冒冷汗、血壓過高，則應直接至急診，別再觀察了，因為其可能不單只是肌肉問題，或許有其他不明創傷同時發生。
３招避免閃到腰，搬物姿勢要正確
避免閃到腰的情況發生，許嘉麟醫師也建議平常可以多做伸展，避免因打電腦、滑手機等，長時間維持同一個姿勢，建議每個小時就起身扭扭腰，簡單伸展一下，避免身體固定太久就是最好的腰部保養。
而雖然短時間的動態拉筋難以改變結構問題，但可以緩解肌肉緊繃、緩解疼痛，也能減少受傷的可能。最簡單的方法，可以準備一條大浴巾捲成一捆，放在舖有軟墊的硬地板上，將腰部躺在上面，便可使腰部形成一個弧度伸展腰肌。小的浴巾則需要多放幾個，視個人需求斟酌。
除此之外，搬物品時也應評估重量及自己的能耐，可善用推車等工具，能大幅減少受傷的機會。而若物品不在同一側，轉動身體時也應腰腿一起轉，避免扭傷。若位置較高，則要注意讓物品恢復與自己平行的狀態，可拿小階梯輔助，避免身體出現過度後傾的情況。若物品的位置較低，搬動物品時則應蹲跪，而非彎腰，以避免腰部承受重量。