挖耳屎不健康又危險？醫：它能抑菌、抗菌，真要挖留意６重點。

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，耳屎主要是由耳道分泌物、油脂、酵素、皮屑等物所組成，具有清潔、抑制細菌增長、保護耳道的作用，能夠避免灰塵、細菌、蚊蟲等有害物質長驅直入直接傷害耳道，如同守門員般的存在，並非像名子一般只是毫無作用的「屎」。過度清潔，如同把這守門員開除了一般。
知道耳屎其實是耳部的守門員，那麼什麼時候挖耳屎最適當呢？對此醫師則表示不建議自己規律固定時間挖耳屎，也沒必要。洪暐傑醫師指出，因人體構造的關係，耳屎本來就會隨著咀嚼的動作逐漸自然地向外排出，因此平時根本不必刻意清潔。平常挖耳朵，運氣好的話可以撈出一些部分的耳屎，但絕大多數的情況容易把耳屎往內推，越卡越深。
耳屎越卡越深這還不打緊，較棘手的是，若是因為施力不當或受到旁人擦撞，造成外耳道破皮、刺破耳膜，就很有可能導致耳道感染、聽力受損甚至失聰。因此醫師建議如非必要，盡量避免自行挖耳屎為佳。
除此之外，洪暐傑醫師也指出，不少人認為較粗的棉花棒相對柔軟較不易受傷，接觸面積較大，壓力相對較小，這若從物理學的角度來看確實有理，但對耳膜而言其實差異並不大，力道拿捏不對，和細的棉花棒一樣，都容易傷害道耳部，一樣會有造成聽力受損的風險，更不用說是掏耳棒，不論何者都不建議。
耳屎太深別硬挖，交給醫師處理最安全！
那麼耳朵的清潔到底該怎麼處理才好？洪暐傑醫師表示，最好的方式自然還是請家醫科醫師、耳鼻喉科醫師進行處理為佳。一般而言，可在耳朵感覺到聽力受阻，或是感覺置身山中，耳朵受壓力影響感到悶悶、脹脹的時候，再請醫師協助，通常約一年一次即可。較軟的會使用專業完整的儀器進行清除，較硬的也會先開立耳垢軟化劑，約4~8週後再進行清除。
若要自行挖耳屎，應留意６大安全重點！
除了看醫生之外，若真要自行處理，可以使用嬰兒油、清水、生理食鹽水等協助軟化，特別要注意溫度不能太冷也不能太熱，應與體溫相當，否則可能出現嚴重頭暈甚至噁心想吐的情況。另外，若有耳道破皮的情況使用上述這些方式，則可能有造成嚴重中耳感染的風險。而有時較硬、沾黏較緊的耳屎，其如同傷口結痂一樣不好去除，若是硬著處理，反而容易造成耳道破皮受傷。上些這些處理方式，自然還是由專業醫師處理為佳，以避免後續的危險的發生。
自行清除耳屎重點在軟化，因此洗完澡的時候相較安全一些，此時耳屎多少不會像洗澡前較硬，清潔主要著重在外耳道的清潔，避免太深傷害道耳膜，也應避免過度用力造成耳道破皮。並且留意四周，以避免發生碰撞刺傷耳膜。並避免請親友協助清除耳屎，以免出力不當造成耳部受傷。