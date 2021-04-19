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熟女長期憋尿　恐引發膀胱無力、尿道發炎

健康醫療網

2021-04-19 17:31:01

熟女長期憋尿　恐引發膀胱無力、尿道發炎
熟女長期憋尿　恐引發膀胱無力、尿道發炎
【健康醫療網／編輯部整理】連假及返鄉期間，總可見高速公路及風景區淪為大型停車場，塞成開車族及乘客的噩夢，不論男女老少都只能盡量憋住尿意，好不容易遇到休息站、加油站，排隊如廁的民眾也非常多，一名38歲張小姐就醫時表示，如廁時有強烈的灼熱剌痛感，尿液偏深黃色，懷疑是在清明連假期間，每到一處景點都塞車憋尿、排尿如廁導致。 

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膀胱猶如橡皮筋　長期憋尿恐膀胱無力、尿道發炎

衛生福利部臺北醫院泌尿科張甫仲主任表示，膀胱猶如橡皮筋，長期憋尿容易造成彈性疲乏導致膀胱無力，且因尿液留滯太久，還可能引發尿道發炎，甚至導致血尿、尿滯留等併發症。

常憋尿三大族群為：女性、攝護腺肥大的中老年人、因工作因素喝水量不足的人員，如保全、護理師、警察、櫃檯人員等都要特別注意。女性的泌尿道較短，細菌容易經由尿道進入膀胱引起發炎，因此若飲水量不足，比男性更容易罹患泌尿道感染，嚴重甚至會造成血尿等現象。而中老年人可能因攝護腺肥大，造成排尿不乾淨、殘存尿液、頻尿甚至尿滯留而完全無法解尿。

多吃南瓜子與蔓越莓保護泌尿道　出遊準備尿布或尿袋應急

張甫仲主任建議，養成良好的排尿及飲水習慣，出遊前除可先規劃及了解附近景點、休息站及加油站是否有提供廁所，也可準備儲尿小物，當無法離開交通工具、塞車中時，也能透過這些小物解決生理需求，也可在車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、尿布或尿袋等，情急下忍不住時還能救急。 

  

營養科李佩霓主任提醒，平時應多喝水、多吃南瓜子與蔓越莓，每日最少飲用開水1500毫升，維持尿液外觀清澈淡黃；食用富含微量元素鋅與硒的南瓜子可保護攝護腺、減緩攝護腺肥大病程；而富含花青素的蔓越莓也能改善下泌尿道阻塞、降低泌尿道感染，預防泌尿道發炎或感染。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）



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