配備重裝升級　Subaru Outback 2.5i-T Eyesight

●採用 SGP 全球模組化底盤，剛性相較上一代提升 70%。
●外觀以登山靴為設計概念，並融入「Dynamic x Solid」設計語彙。配備新式六角形水箱護罩、五幅式鋁圈。
●內裝採用 Nappa 頂級皮椅、11.6 吋智慧影音觸控螢幕、12 支喇叭 Harman Kardon 音響系統。
●導入具備 Level 2 標準規範的 EyeSight 4.0。
●2.5 升缸內直噴 Boxer 引擎內部 90% 引擎零組件和變速箱齒比進行重新設計和減重，提供最大馬力 169ps 及 25.7kgm 最大扭力的動力表現。
經歷世代的演化以及順應市場的潮流，Outback 整體的設定已經肩負起 Subaru 的世界戰略車款的任務。此次試駕的第六代車型首次於 2019 年 4 月登場，國內總代理台灣意美則選擇在今年 4 月正式導入，引進 2.5i-T EyeSight 單一編成，建議售價為新台幣 159.8 萬元起。
第六代 Outback 在採用 SGP 全球模組化底盤之後，官方宣稱剛性相較上一代提升 70%，所標配的對稱式全時四輪驅動，提供良好的行車穩定性，與水平對臥引擎搭配，創造出低重心的配置，但整體在操控仍是一貫日系車的舒適取向。