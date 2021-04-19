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配備重裝升級　Subaru Outback 2.5i-T Eyesight

7Car 小七車觀點

2021-04-19 20:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
新在哪裡？
●採用 SGP 全球模組化底盤，剛性相較上一代提升 70%。
●外觀以登山靴為設計概念，並融入「Dynamic x Solid」設計語彙。配備新式六角形水箱護罩、五幅式鋁圈。
●內裝採用 Nappa 頂級皮椅、11.6 吋智慧影音觸控螢幕、12 支喇叭 Harman Kardon 音響系統。
●導入具備 Level 2 標準規範的 EyeSight 4.0。
●2.5 升缸內直噴 Boxer 引擎內部 90% 引擎零組件和變速箱齒比進行重新設計和減重，提供最大馬力 169ps 及 25.7kgm 最大扭力的動力表現。

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Subaru 的作品向來富有鮮明的品牌風格，在 Forester 尚未問世之前，以第二代 Legacy 基礎所延伸的 Outback 運用了雙色搭配、輪拱及車身下緣的黑色塑料等外型修改，融合了都會車型與硬派 SUV 的特色來鎖定北美休旅市場，自此開創了全新的跨界格局。

經歷世代的演化以及順應市場的潮流，Outback 整體的設定已經肩負起 Subaru 的世界戰略車款的任務。此次試駕的第六代車型首次於 2019 年 4 月登場，國內總代理台灣意美則選擇在今年 4 月正式導入，引進 2.5i-T EyeSight 單一編成，建議售價為新台幣 159.8 萬元起。

Outback 雖然是定位在 SUV 車型上，但是整體的車型風格仍給人一種架高並增加跨界元素的旅行車，配備了越野取向的粗獷黑色大包圍套件與大型車頂行李架。造型設計上全新 Outback 以登山靴為設計概念，車頭帶入「Dynamic x Solid」設計語彙，採用最新樣式的六角形水箱護罩，搭配更銳利的 C 型 LED 前大燈組，厚實的保險桿加入銀色飾板並嵌入了圓形霧燈、鍍鉻飾條來妝點。

第六代 Outback 車身尺碼長寬高有所增長，分別是 4,870mm x 1,875mm x 1,675mm，軸距為 2,745mm。
LED 頭燈具備 ADB 智慧型自適應功能，也可進行自動水平調整，並支援 SRH 主動轉向式頭燈。
18 吋銀黑雙色風扇狀鋁圈，輪胎規格為 225/60 R18。
車側的 Outback 字樣從前門移至後門防護板上。
尾燈同樣擁有與車頭相呼應的 C 字形 LED 燈組，相較於舊款整體線條更為銳利，並加入燻黑的設計元素。
車頂行李架採用可折式設計，可自由變換為橫桿，便於固定行李箱等裝備。
尾門 LOGO 加入感應開關，攜帶鑰匙即可免觸控開啟電動尾門。
坐進全新改款的 Subaru Outback 便能感受到內裝陳設大幅度的改變，跳脫過去日系車款保守的風格，整體朝向更簡潔設計邁進，整個內裝以大量軟質素料為基底，佐以大片鋼琴烤漆飾板，在音響、空調借鑒以及空調出風口等出則採用類金屬霧銀塗裝維持 Subaru 特有的剛毅冷冽感，中控台配備 11.6 吋智慧影音系統座椅，搭配 Nappa 皮椅、12 支 Harman Kardon 揚聲器讓整體座艙氛圍更符合品牌的休旅旗艦地位 。

全新三幅式多功能方向盤後方提供換檔撥片，整體握感紮實、按鍵設計相當直覺就手。
儀錶板採用傳統類比搭配中央彩色資訊幕顯示，科技表現不算出色，但依舊維持相當優異的判讀表現。
第六代 Outback 內裝最大的變革在於導入 11.6 吋多媒體觸控螢幕，將車輛功能整合於中大幅度簡化實體按鍵。
空調介面整合於 11.6 吋螢幕正下方，溫度調節依舊維持傳統物理按鍵。
中央鞍座前方提供兩組 USB 充電孔以及 AUX-in 插孔。
全車座椅採用 Nappa 皮革材質包覆，前座發泡棉相當柔軟，加上兩側腰部有不錯的支撐性，長時間下來不易疲勞，舒適度表現適合長途旅程所需。
座椅記憶功能介面。
中控台的材質應用條理分明，人體可以觸摸到的部位均施以皮質來鋪陳，並透過軟質塑膠、車縫線來增進座艙氛圍表現。
受惠 2,745mm 的軸距，Outback 後座的膝部空間具有不錯的水準表現，加上大面積的車窗與媲美 SUV 的視野，乘坐於中寬闊感十足。
後座椅背具備 4 段調整機能。
後座出風口下方提供 2 組 USB 2.1A 充電插槽。
行李廂標準置物容積為 561 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可提昇至最高 1,750 公升。
安全防護方面，Outback 2.5i-T EyeSight 導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，在既有的六大功能之外，新增 LCF 車道維持置中系統及 AES 緊急自動轉向輔助系統，ACC 主動車距控制定速巡航系統升級多模式 (Dynamic 動力、Standard 標準、Comfort 舒適及 Eco 節能)，而 PCB 預防碰撞自動煞車系統的偵測範圍也升級，另外還搭載 Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統，此外也具備 8 顆 SRS 安全輔助氣囊 (新增副駕駛座墊氣囊)。

原廠宣稱 2.5 升缸內直噴 Boxer 引擎內部 90% 引擎零組件和變速箱齒比進行重新設計和減重，提供最大馬力 169ps 及 25.7kgm 最大扭力的動力表現。
動力配置方面，Outback 2.5i-T EyeSight 採用 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣汽油引擎，可輸出 169ps 最大馬力及 25.7kg-m 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統、Lineartronic CVT 無段變速系統及 X-MODE 雙模式動力控制系統，繳出 13.9km/L 的平均油耗成績，能源效率為 1 級。

這具 2.5 升水平對臥引擎因對應環保規範整體輸出下降至 169ps，而 25.7kg-m 扭力於 3,800 轉可全數發揮，其 Lineartronic CVT 無段變速箱具備平順的傳輸效率，輕踩油門即可將引擎轉速拉升至 3~4,000rpm ，整體加速過程推動 1,672 公斤的車重只能說平庸。不過倘若有超車與爬坡需求，駕駛亦可以透過方向盤後方換檔撥片調整檔位，以適時獲取更豐沛的動力回饋。

第六代 Outback 在採用 SGP 全球模組化底盤之後，官方宣稱剛性相較上一代提升 70%，所標配的對稱式全時四輪驅動，提供良好的行車穩定性，與水平對臥引擎搭配，創造出低重心的配置，但整體在操控仍是一貫日系車的舒適取向。

過去傳統的中大型轎車已轉戰進口車市場，而一般四門房車更是受到休旅車風氣的擠壓萎縮，迫使車廠紛紛推出強調休閒風氣的旅行車或者跨界形式的車款來拓展市場表現，而 Subaru Outback 正是迎合強調跨界為導向的造車理念而誕生的車款，悖離傳統 SUV 的車身，卻有旅行酬載及具有地形穿越能力的初衷。以新改款第六代車型的表現來看，帶來了全新內外風貌、高度完整的配備表現，但究竟動力與售價是否合乎市場預期，就有待未來市場的檢視了。

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