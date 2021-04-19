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2021 Lexus My Film短影片競賽開跑 最高獎金 10 萬元等你拿

2GameSome - 有車賞

2021-04-19 20:55:00

2021 Lexus My Film短影片競賽開跑 最高獎金 10 萬元等你拿
▲ 2021 Lexus My Film短影片競賽開跑 最高獎金 10 萬元等你拿
Lexus 連續舉辦五屆「新銳影展」，2020 年更因應短影片趨勢，轉型為「Lexus My Film 短影片競賽」，吸引 2,000 件以上優秀作品投稿。第二屆「Lexus My Film 短影片競賽」持續以「我的Amazing我主張」為題，鼓勵年輕世代大膽創作、展現自我，更增設技術類獎項，最高獎金達 10 萬元。

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今年「Lexus My Film 短影片競賽」，領路影片由人氣導演殷振豪執導，金獎演員姚淳耀、范少勳同台演出，以「只要相信，創作就能成真」為主題。由姚淳耀所飾演的漫畫家，因截稿時間將至而努力趕稿、以及范少勳所飾演的漫畫主人公，在旁不斷的陪伴與守候。兩人的幽默對白與互動，表現了「即使不被理解，但當創作者與作品間相互信任，創作者就能有勇氣堅持下去，持續創造出 Amazing 作品」的精神。Lexus 期待藉由此影片，鼓勵所有參賽選手，無論外在環境如何，要持續發揮「我的 Amazing 我主張」的精神，勇敢創作。

由陳玉勳導演擔任評審長，帶領殷振豪、郭憲聰、姚淳耀、范少勳一同擔任評審。
由陳玉勳導演擔任評審長，帶領殷振豪、郭憲聰、姚淳耀、范少勳一同擔任評審。
本屆「Lexus My Film 短影片競賽」評審團由金馬最佳導演-陳玉勳擔任評審長，帶領金曲最佳MV導演-殷振豪、金馬最佳視覺效果獎-郭憲聰、金鐘最佳戲劇男主角-姚淳耀、金馬最佳新演員-范少勳一同擔任評審。

此外，本次影展獎項相比以往更加完備，除最佳影片外，還增設最佳導演、動畫、視覺、演員、編劇…等共 9 大獎項，鼓勵所有領域的創作者們，給予更多作品與創作者被發掘、被眾人看見的機會。

詳細辦法請上 Lexus My Film 短影片競賽官網查詢：https://www.lexus.com.tw/lexusmyfilm/

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