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Subaru、Mammut 首度合作 試乘 Outback 抽萬元商品兌換券

2GameSome - 有車賞

2021-04-19 20:55:00

Subaru、Mammut 首度合作 試乘 Outback 抽萬元商品兌換券
▲ Subaru、Mammut 首度合作 試乘 Outback 抽萬元商品兌換券
Subaru 首度跨界與 Mammut 長毛象合作，推出賞車試乘 Outback 抽「萬元 Mammut 長毛象商品兌換券」活動；更展開「Subaru 山岳達人全台巡迴講座」，歡迎嚮往山林之美的生活探險者報名參加。

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Subaru Mammut 攜手 邀請知名山岳達人分享台灣山岳之美

Subaru 有感於人們對戶外休閒運動的熱愛，特別舉辧全台巡迴講座，邀請多位知名山岳達人分享台灣山岳之美；包括：台灣最多 FB 粉絲專頁追蹤者的山岳領域好手—雪羊、知名夫妻山野雙人組—阿泰呆呆、探訪深度美景旅行部落客—深。旅行、高人氣山系穿搭風格達人—山女孩 KIT、職業山林攝影師—Jimmy 及台灣戶外用品通路領導品牌 100 Mountain 百岳的專業講師群。

Subaru 山岳達人巡迴講座自五月起每逢周末（5/8~9、5/15~16、5/22~23、5/29~30）將於全台舉辦 21 場，自即日起至 2021 年 5 月 26 日止開放線上報名，報名成功且出席參加講座者還可獲贈「Mammut 長毛象絨毛吊飾」及「Mammut 商品折扣券（面額NT$300）2 張」，歡迎喜愛戶外休閒運動的朋友們報名參加。欲瞭解更多 Subaru 全台巡迴講座活動及報名詳情，請至( https://www.surveycake.com/s/zOyGM ) 查詢。    

Outback 萬元現金禮券加碼抽

2021 5 1 日起至 5 31 日止，歡迎至全台 Subaru 展示中心試乘 Outback 車款，就有機會抽 Mammut 長毛象萬元商品兌換券

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