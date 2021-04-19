「BMW Touring Festival」近 300 台旅行車齊聚落羽松林
2GameSome - 有車賞
2021-04-19 20:55:00
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在藍天白雲與翠綠落羽松相互映襯的自然美景中，「BMW Touring Festival」聚集全台超過 300 輛 BMW 車款與近 1,000 位喜愛 BMW 的車迷朋友，透過精心設計的多個體驗區，帶領車主與家人體驗一場無拘無束的品味嘉年華。現場提供風格 DIY 手作課程體驗，為親子打造美好時光，一同體驗工業風木作與手感編織課程，將生活中的點滴化成創作靈感，回歸最純粹的快樂。在孩子的雀躍笑聲與車主們的聊天聲音間，舞台上邀請到擁有多元音樂曲風的知名樂團─告五人獻唱多首歌曲，放鬆旋律搭配療癒歌聲。同時，「BMW Touring Festival」蒐羅許多風尚選物品牌，無論是山系車友喜愛的登山、露營用具；抑或是海系車友熱愛的渡假穿搭與海灘選物，車友們在活動間為生活添購質感小物。
BMW 3系列Touring 及 BMW 5系列Touring同樣帥氣現身活動現場。現場展出的全新 BMW 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版兼具運動風格與前衛設計語彙，以黑色高光澤水箱護罩搭配個性的黑色排氣尾飾管，並用上 19 吋 M 款專屬雙輻式791 M型黑色輪圈與紅色M款煞車套件。全新 BMW 5系列Touring 優雅穩重的風格設計與長軸距構築出寬敞舒適的車內空間，結合 iPhone手機數位鑰匙功能、全方位的 BMW Personal Copilot智慧駕駛輔助科技等先進科技。
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