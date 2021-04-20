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洪怡錂表示，從懷孕到生產是傷血耗氣的過程，中醫所謂的氣血是指身體所需的營養與能量，懷孕期間的氣血除了供給自己各項功能的維持，還要提供寶寶生長發育所需，所以在懷孕期間氣血的消耗比其他時候高。而進入產程階段，用力會耗氣，再加上出血傷津液，所以生產後大多處在氣血兩虛的狀態下，進而發展出坐月子調理，都是為了幫助產後的媽媽們盡快補充氣血、恢復好的體質狀態。
產後症狀多 調理有望改善
產後症狀很多，對於氣血虛弱的部分，包括氣虛無法收斂汗液導致出汗過多、身體防護力弱受外來風寒侵襲而頭痛、免疫力下降較易受細菌病毒侵襲感染、氣血不足影響乳汁的生成、肌肉失去氣血濡養出現痠痛乏力、血虛心神失養導致產後憂鬱、失眠、心悸等狀況，甚至產後津液不足，會令腸道失去濡潤導致大便乾結、排便困難等。如有相關症狀千萬不要疏於照顧自己，循序漸進的調理，恢復美麗與好氣色。
皮膚變黃原因多 有這些可能原因
很多媽媽擔心生完孩子後會老很快，深怕皮膚不再白皙透亮，皮膚發黃變成黃臉婆。洪怡錂醫師說，有些媽媽覺得自己老很快，有些媽媽則不明顯，這與身體氣血有關，至於生產完後體質狀況因人而異，提醒別誤以為面色發黃就是虛弱而一味進補。針對皮膚發黃問題，洪醫師提出幾項可能的原因：
1.氣血虛損：如果長時間因為腸胃消化的功能不佳、營養攝取不足、長期氣血嚴重不足的情況下，很有可能面色萎黃。但現代生活條件改善，因飲食缺乏導致的面色發黃較少見，多以腸胃消化吸收不佳為主，考量調理脾胃問題。
2.攝取過多富含胡蘿蔔素的食物：如胡蘿蔔、木瓜、南瓜、番薯、芒果等食物，皮膚容易呈現偏黃，但是不必過度擔心，只要停止服用後就會顏色逐漸淡化，不需治療。
3.病理性黃疸：除了氣血虛損導致的膚色萎黃，還必須跟病理性的黃疸做區分，像是肝細胞損傷、膽道阻塞、大量溶血都是黃疸的常見原因。黃疸不只有皮膚黃，眼白也會發黃，還有茶色尿、大便灰白、疲倦、噁心、皮膚發癢等症狀，嚴重恐發生急性膽囊炎的膽絞痛，這些都是危險警訊。
洪醫師補充，若是產後不當進補，使用過量藥材或在煎煮藥材時加太多酒，都可能造成肝臟負擔或肝炎產生黃疸。此外，產後過度進食高油飲食容易形成膽結石，當結石阻塞膽道也會發生黃疸。而膽汁鬱積或肝炎問題，大多屬於濕熱鬱結，以清熱利濕或疏肝調肝之法治療。
產後客製調理 不宜進補過度
洪怡錂提醒，產後調理並非每個人都適合進補。皮膚變黃原因多，需要仔細鑑別，不同體質所適合的方藥並不相同，就算是進補，也是有溫補、涼補的分別，補錯也是會出問題的。不建議在不清楚藥材特性的情況下自行服用中藥，請合格中醫師為您調配才安心。
資料來源：健康醫療網 產後皮膚發黃不一定是變老了 中醫師提可能原因有這幾種
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