2021 上海車展 - 品牌首款油電休旅　Maserati Levante Hybrid 登場

Maserati 於本屆上海車展上帶來全新 Levante Hybrid 擔綱車系的入門車型，其搭載了 2.0L 輕油電動力系統，成為品牌首款採用油電系統的 SUV。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Maserati 表示 Levante Hybrid 相較於 V6、柴油車型，車重更加輕巧，空重表現為 2,090 公斤，同時電池設計放置於車尾，以平衡車輛前後比重。×××在外觀上，Levante Hybrid 具備專屬的藍色設計元素，應用於前葉子板散熱鰭孔、剎車卡鉗及 Saetta 廠徽，車內車縫線也可以找到相同的顏色。此外，Levante Hybrid 也導入了 10.1 吋 Maserati Connect 多媒體娛樂控制系統，車主可以使用 Maserati Connect App 或虛擬個人助手 (Amazon Alexa 和 Google Assist) 來遙控車輛功能。××動力表現上，Levante Hybrid 採用 2.0L 直列四缸引擎，搭配 eBooster 電控渦輪及 48V 輕油電系統，可輸出 330 匹馬力及 450 牛頓米的表現，可於 6 秒時間完成 0-100 km/h 加速，更有著 240 km/h 的極速表現。Maserati 在去年 7 月推出 Ghibli MHEV 之後，再度於今年發表 Levante Hybrid ，展現積極轉型電動化的決心。×××SUZUKI THE NEW SWIFT 北高油耗實測＋人氣女業代直擊！ Hyundai Santa Cruz結合休旅與皮卡 露營愛好者的終極目標! Volkswagen T6.1 California Ocean 4Motion試駕