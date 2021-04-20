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得舒飲食降血壓、防心血管疾病！　營養師教5飲食概念

健康醫療網

2021-04-20 11:31:00

得舒飲食降血壓、防心血管疾病！　營養師教5飲食概念
得舒飲食降血壓、防心血管疾病！　營養師教5飲食概念
【健康醫療網／記者林怡亭報導】高血壓、心血管疾病患者除了按時服藥外，飲食控制也很重要！然而，採用得舒飲食，可以有助於預防腦中風、骨質疏鬆、糖尿病、大腸直腸癌及心血管疾病，除了飲食外，再搭配運動習慣，效果也能更好。

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得舒飲食　控制血壓、降低動脈硬化風險

得舒飲食是一種強調蔬菜水果、堅果與乳製品的均衡飲食，利用高鉀、高鎂、高鈣、膳食纖維與不飽合脂肪酸取代飽和脂肪，達到降血壓、降低動脈硬化發生率，能有助血壓控制，也沒有太多風險與限制，是可以長期執行的健康飲食方式。

得舒飲食5原則　吃對才有用

大林慈濟醫院營養師張雅芳說明，得舒飲食原則；

一、以糙米取代白飯，選擇全榖根莖類：主食部分，至少2/3以上選用未精製、含麩皮的全穀類或以根莖類取代精製過的白飯、白麵製品，但全穀類富含碳水化合物，吃過多血糖會上升，糖尿病患者需要做好醣類份量管理。

二、水果蔬菜各5份：每天攝取5份以上蔬菜及5份以上水果，多選用含鉀豐富的種類。一般蔬菜煮熟後為八分滿碗，約一個拳頭大為一份；水果一份為切塊八分滿碗，不建議選擇果汁、果乾。

三、低脂乳製品補充鈣質：每天攝取1-2份的低脂或脫脂乳品，可於三餐或點心時選用。飲用乳品會腹瀉、脹氣者，可改選用無加糖之優格或優酪乳。

四、吃堅果選好油：烹調選用各式好油（油脂5公克，三分之一湯匙），每天1湯匙核果或種子類，少吃油炸、油煎及含過多飽和脂肪的食物，忌奶油、豬油、棕櫚油。

五、以白肉取代紅肉：建議以豆製品及去皮的白肉取代紅肉（豬、牛、羊）及內臟類。

吃對食物＋營養均衡　減少身體負擔

得舒飲食的重點不在於禁止吃哪些食物，而是吃「對的食物」，並且「注意營養的均衡」。張雅芳提醒，糖尿病患者要避免攝取太多水果，以免血糖不穩定；腎臟病患者因得舒飲食含較豐富礦物質，可能增加對腎臟的負擔，但降低血壓能減少腎臟血管負荷。

此外，吃太多糖會造成身體慢性發炎、細胞病變；因此，食物建議儘量選擇原型食物，避免加工食品。



資料來源：健康醫療網 得舒飲食降血壓、防心血管疾病！　營養師教5飲食概念

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