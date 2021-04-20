2021 上海車展 - 軸距增長 89mm，全新一代 Mercedes-Benz C-Class L 登場
7Car 小七車觀點
2021-04-20 12:25:40
Mercedes-Benz 在今年 2021 上海車展上帶來因應市場而生的在地化車型 C-Class L，整體軸距較一般型拉長 89mm ，在細節設計上也稍微不同，為滿足當地消費者的尊榮感受，車頭保留了賓士立標的象徵，後座亦有專屬設計，以滿足後座買家為主的理念需求。
C-Class L 最早從 W205 世代開始於 2014 年在中國大陸在地化生產，而新一代 C-Class L 在外觀上可以明顯看出相較於海外版本，車頭水箱護罩改採三格柵的樣式設計，且車頭頂端擁有傳統的立標設計，車門也因應軸距加長而明顯大片不少。
在車身尺碼方面，新一代 C-Class L 車長 4,882mm、車寬 1,820mm、車高 1,461mm，軸距為 2954mm，相較標準的 C-Class 增長 89mm，更比舊款的 C-Class L 再提升 34mm 之譜。
受到軸距增長之後，C-Class L 不僅擁有夠更優異的後座腿部空間，後座整體設計上也向上提升，導入與 S-Class 相似的頭枕設計，中央扶手也進一步增大，加入隱藏式杯架、USB 插孔、儲物空間...等等，同時原廠也宣稱隔音工程與懸吊系統都經過重新的調校設計，以迎合後座買家舒適性的要求。
動力表現上，C-Class L 將提供 C200 L和 C260 L 兩個車型，分別採用 1.5L 直列四缸、1.5L 直列四缸+48V 輕油電技術以及 2.0L 直列四缸等...渦輪汽油動力，並全數搭配 9 速手自排變速系統。
現行代號 W206 的 C-Class 首次於 2021 年 2 月下旬首發登場，而國內市場方面已傳出經銷端開始接受訂單，最快將在下半年與國內消費者見面。