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2021 上海車展 - 採用 PPE 平台，Audi A6 E-Tron concept 登場

7Car 小七車觀點

2021-04-20 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Audi 於本屆 2021 上海車展上帶來一款全新概念車 A6 E-Tron concept，該車是和保時捷聯合開發 PPE (Premium Platform Electric) 平台的首款車型，未來量產版將由 Audi 在中國大陸的合資夥伴一汽-大眾奧迪工廠進行在地國產化。

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原廠表示 PPE (Premium Platform Electric) 平台開發的車款將具有長軸距、短前懸的車身比例設計，同時將電動馬達的體積最小化，而長軸距除了有利於營造更大的乘坐空間之外，亦可以在車身底部安裝容量更大的電池組，進而提高車輛的續航能力。

A6 E-Tron concept 也將與其他 e-tron SUV 車款一樣，採用 e-quattro電動四驅系統，分別在前軸和後軸各佈置一台電動馬達，能夠快速精準控制前後輪的扭力輸出，提升車輛操控性能與能耗表現。

動力數據表現上，A6 E-Tron concept 最大綜效輸出值為 476hp、峰值扭力為 800Nm，0-100km/h 加速可於 4 秒內完成。搭配容量為 100kWh 的電池組，可提供超過約 700 公里的續航里程。

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