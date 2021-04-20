2021 上海車展 - 採用 PPE 平台，Audi A6 E-Tron concept 登場
7Car 小七車觀點
2021-04-20 12:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
原廠表示 PPE (Premium Platform Electric) 平台開發的車款將具有長軸距、短前懸的車身比例設計，同時將電動馬達的體積最小化，而長軸距除了有利於營造更大的乘坐空間之外，亦可以在車身底部安裝容量更大的電池組，進而提高車輛的續航能力。
A6 E-Tron concept 也將與其他 e-tron SUV 車款一樣，採用 e-quattro電動四驅系統，分別在前軸和後軸各佈置一台電動馬達，能夠快速精準控制前後輪的扭力輸出，提升車輛操控性能與能耗表現。
動力數據表現上，A6 E-Tron concept 最大綜效輸出值為 476hp、峰值扭力為 800Nm，0-100km/h 加速可於 4 秒內完成。搭配容量為 100kWh 的電池組，可提供超過約 700 公里的續航里程。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NOW民調中心
PK擂台
丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？
11.54%88.46%2021-04-19-2021-04-25
福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？
41.71%58.29%2021-04-15-2021-04-21
即時