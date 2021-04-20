NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

常常憋尿易使膀胱無力！　泌尿科醫師告訴你後果

健康醫療網

2021-04-20 12:31:00

常常憋尿易使膀胱無力！　泌尿科醫師告訴你後果
常常憋尿易使膀胱無力！　泌尿科醫師告訴你後果
【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有憋尿的習慣嗎？小心長期下來可能誘發膀胱無力，甚至引發尿道發炎等症狀。衛生福利部臺北醫院泌尿科張甫仲主任表指出，長期憋尿容易造成膀胱彈性疲乏引起無力，加上尿液留滯太久，嚴重時甚至導致血尿、尿滯留等併發症，其中又以女性、攝護腺肥大的中老年人、因工作因素喝水量不足的人等為高危險族群，應特別注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女性泌尿道短　較男性易泌尿道感染

一名38歲女性，因如廁時，常感到強烈的灼熱剌痛感，且尿液偏深黃色，因此就醫檢查，經醫師詢問才發現原來是假期間，每到一處景點都塞車憋尿等造成。張甫仲主任表示，女性泌尿的較短，容易使細菌進入尿道引起發炎，這時若飲水量不足，不僅容易誘發泌尿道感染，嚴重也會造成血尿；至於中老年人則因攝護腺肥大，容易有排尿不乾淨或頻尿等困擾。

養成良好的排尿習慣　遠離泌尿道感染風險

要避免泌尿道發炎等問題，平時就應養成良好的排尿或飲水習慣。營養科李佩霓主任說明，每日至少飲用開水1500毫升，維持尿液外觀清澈淡黃，且可多食用富含微量元素鋅與硒的南瓜子以及富含花青素的蔓越莓等，幫助保護攝護腺，也有助於改善下泌尿道阻塞，降低泌尿道感染機率。

擔心出遊塞車憋尿　出遊前備妥儲尿小物

若擔心出遊期間會憋尿，其實出遊前可先規劃及了解附近景點、休息站等是否有提供廁所，或準備儲尿小物。張甫仲主任建議，像是車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、尿布或尿袋等，一旦無法離開交通工具、塞車中時，就能透過這些小物解決生理需求，也能減少身體造成負擔。



資料來源：健康醫療網 常常憋尿易使膀胱無力！　泌尿科醫師告訴你後果

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
11.54%88.46%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
41.71%58.29%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀