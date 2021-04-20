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一名38歲女性，因如廁時，常感到強烈的灼熱剌痛感，且尿液偏深黃色，因此就醫檢查，經醫師詢問才發現原來是假期間，每到一處景點都塞車憋尿等造成。張甫仲主任表示，女性泌尿的較短，容易使細菌進入尿道引起發炎，這時若飲水量不足，不僅容易誘發泌尿道感染，嚴重也會造成血尿；至於中老年人則因攝護腺肥大，容易有排尿不乾淨或頻尿等困擾。
養成良好的排尿習慣 遠離泌尿道感染風險
要避免泌尿道發炎等問題，平時就應養成良好的排尿或飲水習慣。營養科李佩霓主任說明，每日至少飲用開水1500毫升，維持尿液外觀清澈淡黃，且可多食用富含微量元素鋅與硒的南瓜子以及富含花青素的蔓越莓等，幫助保護攝護腺，也有助於改善下泌尿道阻塞，降低泌尿道感染機率。
擔心出遊塞車憋尿 出遊前備妥儲尿小物
若擔心出遊期間會憋尿，其實出遊前可先規劃及了解附近景點、休息站等是否有提供廁所，或準備儲尿小物。張甫仲主任建議，像是車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、尿布或尿袋等，一旦無法離開交通工具、塞車中時，就能透過這些小物解決生理需求，也能減少身體造成負擔。
資料來源：健康醫療網 常常憋尿易使膀胱無力！ 泌尿科醫師告訴你後果
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