Honda SUV e：prototype會是未來HR-V電動版？
Carture 車勢文化
2021-04-20 13:55:20
Honda在上海車展雖未展出11代Civic，不過仍帶來頗受各界關注且重要性相當高的SUV e：prototype，SUV e：prototype雖然目前是中國市場車型，但未來將進一步推向全球市場，且車型可視為HR-V純電版本。
上海車展已如火如荼展開，其中Honda攤位雖未帶來11代Civic，但所展出的SUV e：prototype也相當具有看頭。SUV e：prototype是Honda於中國未來5年推出10款電動車其中之一，雖然目前還是原型車身分，但可以看出整體造型已與量產車幾乎無異，且設計與車身也有著與先前發表的HR-V頗為相似，但在水箱護罩、LED光型與保險桿氣壩等處，則有著符合電動車未來身分與且更運動風格也更為強烈，因此也可說SUV e：prototype就是HR-V電動版。
關於SUV e：prototype Honda僅公布外觀資訊，至於動力部分並未進一步透露，僅僅表示將具備平順且強勁的加速表現，同時附有樂趣的駕駛感受。SUV e：prototype預計於2022年先行在中國市場推出，之後則會進一步推向至全球市場。