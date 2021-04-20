嘉義旅遊｜上山森呼吸 飄渺雲霧喝茶採茶下午茶

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梅山三十六彎 從平地到夢幻森野茶園
雲霧繚繞中車子往上開，繞過梅山一個又一個髮夾彎，空氣隨之變得更新清新，來到位於阿里山北峰林韻茶園，屬於以金萱茶著名的太興茶區，源自最早千大製茶30多年的技術，以良好水土為本，第三代林祺順與李佳樺夫婦持續專注打造自家茶葉品牌，不但有TUV德國萊茵集團認證實驗室茶葉安全檢測，更投入農委會產鄉履歷機制將生產來源透明公開，也推出了採茶與品茶體驗的套裝行程，只要事先預約，中午也可在此品嚐美味餐點。
另外，綠色的森呼吸之旅也別錯過鄰近太平雲梯，太平老街旁的打卡熱點空氣圖書館，這裡原是一座種植蘭花的蘭園，經過巧思整修後保留原本屋頂、骨架，400坪區域採半開放式設計，主理人陳柏宏表示：「我們這裡海拔約一千公尺，有時飯吃著吃著，霧就飄進來了。」這裡不只有大型蕨類蘭花等植栽，而木質書櫃上放著各式各樣陳柏宏收藏的陶器、瓷碗、木料等都台灣懷舊老物，讓兒時記憶能夠完整保存在高海拔的獨一無二空間內，被分享給更多人。
景點資訊
林韻茶園
地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山五號
電話：05-310-3639
空氣圖書館 AIR LIBRARY
地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12
電話：05-257-2366
遊程報名：台灣秘境美食探險家
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