溫文外表卻有鷹派的心　林恩平捍衛光學王朝的下一步？

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強勢發動訴訟戰讓對手難喘息
林恩平很少論斷自己的功過，對這樣傲人的成績，他也僅僅在2017年於交通大學一場演講中謙遜地說：「我擔任執行長這7年中，雖然是風雨飄搖，但是至少沒有做得很離譜。」然而，這位行事低調，潛修靜坐的執行長，要面對國際市場的競爭與產業變化，而能屹立不搖，絕不是「沒有做得很離譜」就可以達標。
擔任執行長期間，林恩平對內全力衝刺營運績效；對外，他也大動干戈，頻頻發動數起訴訟，不論是像三星這樣的國際大廠，甚至是惠普這樣的客戶也在所不惜。近10年來，他總共發起4次訴訟，每一次都牽動產業生態，引發業界的高度矚目。
在林恩平發動的訴訟中，最讓業界印象深刻的，就是2012年對先進光發動涉嫌侵害著作權與營業祕密訴訟，纏訟長達9年。這期間，先進光的股價都在20至40元低檔徘徊，外界甚至認為先進光撐不過這一關。
對先進光的訴訟纏訟9年，顯示林恩平鍥不不捨的決心與毅力。今年1月28日，智慧財產法院審理民事訴訟2審宣判，先進光敗訴且須賠償大立光逾15.22億元。2月23日，先進光與大立光先後公告，大立光向台中法院聲請假執行，針對先進光旗下薩摩亞群島商Excellent Electro-Optical Technology公司的債權15.22億元，以及從2013年11月1日起至清償日的年息５%加計利息、執行費的1217萬元範圍內予以扣押。等同於大立光隨時可依程序查扣、拍賣先進光資產以保障債權。
然而，看似窮追猛打的堅硬性格下，林恩平依然保持著冷靜的盤算與思維。今年3月5日，大立光與先進光達成和解，幾天後大立光還宣布入股成為先進光單一最大股東。這種戲劇化的變化，讓外界進一步認識到林恩平沉潛的耐力與靈活的彈性。
先進光董事長高維亞在雙方簽署和解協議的當天，林恩平曾對他吐露心聲說：「如果我今天不這樣（指發動訴訟），公司早就被人家弄翻了。」這番話，不僅顯露出林恩平捍衛自家公司的利益的政策與決心，也展露出林恩平鷹派的作風。
不過，根據法院的紀錄，大立光與先進光達成和解後，至今對於先進光前總經理羅章浚及4位離職員工，仍未撤告。此外，2019年，跨海狀告惠普、先進光、新鉅科侵害鏡頭專利，雖然已先後與新鉅科和先進光達成和解後，但與惠普的訴訟案仍在進行當中。
林恩平的狠勁，不僅展現在訴訟上，也顯現在與同業爭取訂單的較量上。「大立光只要拿1%產能降價競爭，就可能玩死一家鏡頭廠。」一位產業高層透露，大立光的EPS（每股稅後純益）高達逾百元，就算拿一%產能降價，EPS可能會縮水；但是同業的EPS都低於20元，若跟著削價搶單，情況可能會更慘。
一位形象溫文的小兒科醫師，到一位令同業畏懼的全球鏡頭產業霸主，林恩平當年在交大的那場演說中，曾經透露他如何走過這段心路歷程。
轉折 跨足光學產業的那段心路歷程
林恩平說，早在他就讀台中一中時期，林耀英就有心栽培他接班，並認為家族要傳承科技公司，就必須要有科技背景，因此要他選讀理工組念機械或電子工程。沒想到從小與父親唱反調的林恩平，對父親的期望總是陽奉陰違，嘴巴上雖然說「好，沒問題！」但實際上，卻偷偷報名農醫組，直到大學聯考放榜時，考上高雄醫學院，林耀英才錯愕不已。
「他從來沒有想一個方法是：我想要引導你往東或者往西。所以我跟我父親的想法永遠是南轅北轍。」林恩平說，從小他就不喜歡跟著父親的步伐；他反而比較喜歡有點變化的東西，所以父親要他往東，他就盡量往西。
1986年，林恩平從高雄醫學院畢業後，先在高雄長庚擔任總醫師，再自行在台中執業12年，是當地頗負盛名的小兒科醫師。這期間，哥哥林恩舟早已在大立光擔任要職多年，不過林耀英也從來沒有放棄過要讓林恩平執掌大立光兵符的念頭，於是在林恩平執業第12年時，有一天特地來找他。這一次，因為父親對他說的一句話，讓林恩平決心幫忙父親經營這個家族企業。
當時，林耀英對林恩平說：「我老了，你真的不願意回來幫忙嗎？」就因為這句話，讓林恩平感受到回家的時刻到了。於是，他先去美國多明尼加大學修了兩年的企管碩士，才於2006年進大立光擔任時任董事長林耀英的特助。此後，林恩平從設計、加工、模具、射出到自動化組裝，甚至解決軟體與晶片問題，一件件從頭開始學起。
挑戰 捍衛光學王朝的下一步？
談吐總是謙和溫文的林恩平，在內斂的外表下，作風卻相當強勢。這樣的人格特質，讓他締造大立光在技術、營收、獲利及產能的超群紀錄，做到連同業都深感敬佩。不過，為了捍衛家族企業的江山，他接連發起的訴訟與降價搶單，也讓同業總是對於這家龍頭企業敬而遠之，又敬又畏。
如今，大立光面對新的挑戰，個性沉穩、謀略細密的林恩平，現在內心在做什麼盤算，令人好奇。也許，屆時出手，也會像先前發動訴訟案一樣，快狠準，再次驚動業界。