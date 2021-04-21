Car Of The Year年度汽車大賞最終由Volkswagen ID.4奪下!

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-04-21 09:25:20

今年的Car Of The Year經由28國93位記者的投票決選，最終由Volkswagen的人氣電動車ID.4所奪下，成功從Honda e、Toyota Yaris、Audi A3等強勁對手中脫穎而出，也是該品牌繼2009年起第5度奪下Car Of The Year之榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen執行長Ralf Brandstätter對此結果感到相當滿意，並說到獲得Car Of The Year獎項對團隊來說絕對是個巨大勝利，我們不僅成功推出一款純電動產品，更難能可貴的是在競爭最激烈的SUV級距中以純電動車展露頭角，成功將日常的運輸模式從燃油轉為電能，這無非是汽車歷史上的重要轉折點。

至於World Luxury Car毫無疑問的由新世代Mercedes S-Class所獲得，打敗了Land Rover Defender、Aston Martin DBX、BMW X6、Polestar 2這一票好手；World Performance Car則由992世代的Porsche 911 Turbo所獲得，其競爭對手包含Toyota GR Yaris、Audi RS Q8、BMW M2 CS / X5 M / X6 M；World Urban Car則由可愛風十足的Honda e獲得，其對手包含Honda Jazz / Fit、Hyundai i10 / i20、Toyota Yaris；World Car Design則由Land Rover Defender拿下，其對手包括Honda e、Mazda MX-30、Polestar 2、Porsche 911 Turbo。

最終入圍Car Of The Year的車款有Audi A3、BMW 2 Series Gran Coupe、BMW 4 Series、Honda e、Kia Optima / K5、Kia Sorento、Mazda MX-30、Mercedes-Benz GLA、Toyota Yaris、Volkswagen ID.4，相信上述車款都是各級距的人氣車款，不過Volkswagen ID.4在外觀、內裝、性能、空間、售價等綜合條件下最受評審團的青睞。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

你覺得被男友背叛比較痛還是被閨蜜背叛比較傷？

被男友背叛比較痛
被閨蜜背叛比較傷
4.76%95.24%
2021-04-21-2021-04-23
即時
推薦閱讀