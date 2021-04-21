2021 上海車展 - 中國大陸國產版 Ford Mustang Mach-E 正式展開預售

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長安福特生產的 Mustang Mach-E 最入門的編成為「標準續航後驅版」，續航里程約為 470 公里，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7 秒；高一階的「長續航後驅版」具備約 600 公里的續航里程，至於四輪驅動的「長續航全驅性能版」需時 5 秒完成 0-100km/h 加速，續航里程約為 540 公里，最頂級的限定版本 GT First Edition 可輸出 359kW 最大功率，需時 4 秒完成 0-100km/h 加速，續航里程約為 480 公里。
配備方面，長安福特版本 Mustang Mach-E 全車系搭載 6 個鏡頭與 17 個雷達，其 Ford Co-Pilot360 系統達到 Level 2 半自動駕駛輔助等級，車主還可選配 BlueCruise 主動駕駛輔助功能來達成長時間輔助駕駛狀態，未來還可透過 OTA 線上更新來獲得 ALC 自動變換車道功能。此外也依照等級配備 B&O 音響、Brembo 四活塞前煞車卡鉗前、Pirelli P Zero 或 Good Year Eagle Touring 輪胎及 20 吋輪圈等。
Ford 在中國大陸成立電動車事業部，負責電動車的生產製造、行銷、販售、充電網路與客戶服務，在本屆上海車展登場的 Mustang Mach-E 為第一款產品，今年起會在 20 個城市的體驗店展出，車主也可使用全國 16 萬個快速充電樁，Nio (蔚來) 的快速充電網路也會在稍晚開放供 Mustang Mach-E 車主使用。