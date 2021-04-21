2021 上海車展 - Porsche 911 Turbo S 保時捷中國 20 週年紀念版登場

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911 Turbo S 保時捷中國 20 週年紀念版提供奧斯陸藍、海灣橙、薄荷綠、星光寶石紅及維奧拉紫共 5 種車色，在外觀部分配置車身同色 Sport Design 套件、車身同色後視鏡底座、B 柱 20 Years Porsche China Edition 銘牌、亮黑色烤漆 Turbo S 輪圈搭配白色細節處理、車側 PORSCHE 與 20 字樣貼紙、橫跨引擎蓋、車頂與行李廂蓋的白金色賽車條紋貼紙、白金色車尾 PORSCHE 與 911 Turbo S 字樣以及黑色烤漆 PCCB 保時捷陶瓷複合煞車系統等。
內裝方面，911 Turbo S 保時捷中國 20 週年紀念版採用黑色座艙，搭配車身同色烤漆飾板及米色縫線，在儀錶台飾板及門檻均增加 20 Years of Porsche China Edition 字樣，中控台置物盒蓋設有 “Porsche Exclusive Manufaktur” 浮雕，也搭載 18 向電動調整真皮座椅搭配車身同色烤漆背部飾板、Bose 環繞音響系統、ACC 智慧巡航系統及負離子空氣淨化器等。
動力配置方面，911 Turbo S 保時捷中國 20 週年紀念版採用 3.8 升水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎，內部採用 Piezo 高壓噴油嘴，創造更直接的油門反應，其渦輪葉片直徑也自前一代的 55mm 加大至 61mm，使得最大馬力輸出來到 650ps ，較前一代提昇 70ps 之多，峰值扭力也較前一代提昇 50Nm 來到 800Nm 之譜，搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需較前一代快 0.2 秒的 2.7 秒即可完成，0-200km/h 加速也僅需 8.9 秒即可完成，極速為 330km/h 。
Porsche 於 2001 年時在北京設立中國大陸第一間保時捷中心，2002 年導入 Cayenne，2003 年舉辦當地首場 Porsche Carrera Cup Asia 賽事，2008 年時由進口商轉型為原廠直營子公司，2009 年上海車展前夕舉辦 Panamera 全球發表會，2015 年在上海成立保時捷培訓中心，同年成為全球最大單一市場，2017 年時第 100 間保時捷中心開幕並成立車主俱樂部，2018 年在上海啟用亞洲首間保時捷體驗中心，2019 年時與德國、加拿大同步舉行 Taycan 發表會，2020 年起則推出線上平台，持續拓展當地市場。