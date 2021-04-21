太魯閣事故後，罹患創傷後壓力怎辦？　專家帶你找解囊

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太魯閣事故後，罹患創傷後壓力怎辦？　專家帶你找解囊

健康醫療網

2021-04-21 14:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「感恩有您，讓往者安息；傷者安頓；生者安心。」花蓮慈濟醫院與花蓮縣消防局舉辦首場創傷壓力檢測講座。花蓮慈院心理治療及諮商中心主任林喬祥開場就以「三安」來感謝消防弟兄的付出。

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第一線消防弟兄　助人卻有創傷

林喬祥主任表示，雖然隊員們都有受過專業的訓練，但是每一次事件都是一次的衝擊，這次臺鐵太魯閣408車次事故對於第一線搜救人員來說，也有可能留下了很大的影響，希望藉由接下來安心講座、團體輔導與個別諮商等各種心理輔導，幫助搜救人員走出可能的陰霾與創傷。

事故影響有三層面　嚴重會有憂鬱症

林喬祥主任說明，簡單來說事故帶來的影響可以分成三個層次，第一個是心情不好；再來就是出現適應障礙，例如輕度憂鬱、輕度焦慮、輕微失眠；最嚴重的就是重度憂鬱與嚴重焦慮、失眠等症狀。

如果時間小於一個月的話，屬於急性壓力症(ASD)，如果持續超過一個月，就是所謂的創傷後壓力症(PTSD)，有可能會閉上眼就覺得驚險的經驗重現，下意識逃避相關的事物，或者出現神經過敏、悲觀想法等症狀，最後可能會導致失去工作及社交的能力。

面對創傷　找出方法解決痛苦情緒

林喬祥主任分享黃龍杰心理師分享的「安心五寶」－信、運、同、轉、改觀。分別代表著信仰、運動、同伴、轉移以及往好處想的正向觀念，信仰是心靈上的寄託，運動是有科學實證的帶來好心情，透過同伴的分享，快樂可以加倍，痛苦可以減半，加上轉移注意力，並往好處想的正向力量，可以幫助大家調適自己，重新融入原本生活。

林喬祥主任表示，每個人都會有需要幫助的時候，就如同他身為一個精神醫學科醫師，可是他也會有焦慮或憂慮的情緒，因為受過專業的訓練不代表就不會有負面情緒，而是在需要的時候，找到方法去解決，然後就更有能力可以幫助大家去疏導壓力。



資料來源：健康醫療網 太魯閣事故後，罹患創傷後壓力怎辦？　專家帶你找解囊

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