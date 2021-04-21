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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤表示，上泌尿道包括腎盂和輸尿管，兩者表皮所產生的癌症，統稱為「泌尿道上皮癌」。根據統計，台灣泌尿道上皮癌發生率較歐美國家高，特別是常發現於慢性腎臟病的病人，多數原因與使用含馬兜鈴酸的中草藥有關。
非人人適合手術 這些狀況建議採放射治療
針對泌尿道上皮癌主要的治療方式是採取腎臟輸尿管全切除手術。但吳偉榤主治醫師強調，並非所有患者都適合採取切除手術，如果腫瘤已侵犯周邊組織或器官、病人身體狀況不佳，或其他原因無法接受手術者，則會建議選擇接受放射治療合併化學治療，優點在於腫瘤反應率高且副作用低。
好神刀精準揪病灶 降低對正常組織傷害
吳偉榤主治醫師指出，醫療團隊使用高速放療儀器「好神刀」，僅需15秒即可完成電腦斷層掃描「鎖定目標」，配合呼吸調控即時校正對位，可精準打擊腫瘤細胞，同時搭配雙層多葉式準直儀，將治療時間大幅縮短為傳統治療放療的一半，也大幅降低對正常組織的傷害，無論是治療品質及速度，都有效減輕患者壓力。
無痛性血尿為常見症狀 出現不適應立即就醫
泌尿道上皮癌最常見的症狀為無痛性血尿，約有九成患者因血尿發現罹癌，也有少數患者因腎水腫造成的腰酸背痛而發現。吳偉榤主治醫師提醒，此癌症對於放射治療與化學治療有不錯反應，一旦發現上述症狀並積極治療，都有機會痊癒。
資料來源：健康醫療網 喝草藥「顧腰子」？ 當心輸尿管癌悄上身
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