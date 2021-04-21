偶戲治療助長輩改善憂鬱　遠離失智症找上門

偶戲治療助長輩改善憂鬱　遠離失智症找上門
偶戲治療助長輩改善憂鬱　遠離失智症找上門

健康醫療網

2021-04-21 17:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣邁向高齡化社會，讓長者憂鬱及認知功能障礙的盛行率越來越高，但若能早期發現憂鬱症或輕度認知障礙且接受治療，並輔以認知或行為訓練，則能有效改善生活品質。為了幫助長輩情緒找到出口，臺北市松山區健康服務中心與台北松青扶輪社合作，結合台北偶戲館及大心居家職能治療所，規劃偶戲治療課程，幫助長輩改善憂鬱。

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參與製作戲偶　訓練長輩手部肌肉

偶戲治療課程主要是透過讓長者從戲偶製作訓練手部肌肉，藉此提升專注力，且也能回憶偶戲時期的童年時光。台北偶戲館許嘉芬館長指出，藉由戲說生活故事的方式，引導長者說出心裡感受，透過分享經驗，不僅能增進人際互動及日常應對處理能力，且排練也能增加記憶及表達能力，活化大腦。

失智症十大警訊別輕忽　有徵兆應盡快就醫檢查

失智症並不是正常老化，而是一種疾病，在台灣65歲以上長者每12人就有1人罹失智症，其中多數是未能及時察覺就醫導致。臺北市松山區健康服務中心林莉玲主任表示，若發現長者出現包括記憶力衰退、無法勝任原本熟悉的事務、語言表達出現問題、喪失對時間和地點的概念、判斷力變差、抽象思考出現困難、東西擺放錯亂、行為與情緒改變、個性改變以及喪失活動等現象，就可能是失智症警訊，應盡快就醫檢查治療。

早期發現早期治療　有助延緩失智症發生

若能早期發現失智症問題，且早期接受治療，對於65歲以上長輩日常生活功能、生活品質能有顯著改善，甚至延緩失智症發生。林莉玲主任強調，此次透過偶戲治療課程，以製作戲偶、戲說生活故事等方式，讓長者們討論及排練出「小時候的夢想」、「阿嬤吃醋了」及「婆媳之間」等3齣戲碼，也將登台展演。



資料來源：健康醫療網 偶戲治療助長輩改善憂鬱　遠離失智症找上門

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