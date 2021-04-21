中國疫苗接種突破2億劑次　官方籲再加快

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米鋒指出，全球疫情仍處於高度流行期，全球新增確診病例數已連續8週上升，其中上週新增526萬例，為疫情發生以來單週最高，病毒繼續出現新的變種，「外防輸入、內防反彈任務艱鉅，務必加快推進新冠疫苗接種，應接盡接」。
他還提到，近期有民眾反映難以預約第2劑次接種。當前，國家為各省調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第2劑次的需求量。各地要做好精準調配，確保第2劑次接種在8週內完成，避免出現「打了上針沒下針」的情況。
米鋒並表示，中國國家衛生健康委員會各駐點工作組對此也會加強督導。
中國國家衛健委醫政醫管局副局長李大川則表示，截至目前，中國大陸醫務人員疫苗接種率已超過80%。
另外，在記者會上還有媒體問到，已接種疫苗的民眾之後還是否需要繼續補打疫苗「加強」。
中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴則表示，現在疫苗使用的總體時限在半年左右，數據都尚在收集和分析，各個疫苗廠商，包括各個國家的免疫規劃部門都在研究這些數據。
他強調，「按照免疫程序接種後，什麼時候需要加強，要根據數據做出科學的決定。我們也有可能會像呼吸道傳播的其他疾病比如流感一樣，每年需要加強，這就有待於我們最後數據的分析」。（編輯：邱國強）1100421