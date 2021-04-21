▲ Taycan 硬知識：保時捷創新車身防蝕技術 提升 Taycan 製程效能

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保時捷攜手全球最大膠帶製造商之一德莎(Tesa)成功開發創新解決方案，捨棄過往的塑料孔塞，由機器自動封上密封貼片，大幅提高生產效率與產品品質，並減輕工作人員的壓力。此一嶄新車身防蝕技術如今已應用於保時捷純電跑車 Taycan 製程，Taycan 亦是全球首部採用此一先進製程的車款。
「創新是保時捷成功的核心驅動力。」掌管生產和物流的保時捷董事會成員 Albrecht Reimold表示，「需要足夠的勇氣和創意自由才能精準掌握創新的趨勢，而管理階層的職責便是確保在公司中營造這種氛圍。」保時捷創新管理部門發掘到改善製程的可能性，到 2020 年 7 月，Taycan 塗裝廠 150 個塑膠塞便有三分之二換成使用新的密封貼片技術；預計 2021 年夏天，萊比錫（Leipzig）工廠也將採行此項新製程。
「這項密封貼片方案與一般常見的德莎膠帶完全不同。」保時捷塗裝廠流程管理主管（Head of Planningfor Paint Shop Processes）Dirk Paffe 解釋，「一旦將此一特殊密封貼片黏到車體上，想再撕下它極為困難。它還可以承受車輛使用、行進間產生的壓力，使用壽命比車輛本身還長。」
對於保時捷來說，除了可提高生產製程效率和水準，更重要的是這項新技術可大幅減輕員工壓力。過去，需要大量人力和時間將塑膠塞一一推填進入車體不同大小的細孔中，每位員工每次值班時要將塑膠塞填入細孔中的次數高達 3,600 次。新技術消除舊有的繁瑣步驟，亦降低了作業複雜性；一張貼片可用於覆蓋 4 種不同尺寸形狀的孔洞，厚度僅 1 mm，肉眼幾乎看不出高低差，加上自動化機械手臂可以快速而可靠地處理 100 多個細孔，卓越地提升生產效率。
德莎（Tesa）負責孔眼密封產品的市場經理 Ute Ellringmann 博士表示：「在德莎，我們結合了20多年手動密封的經驗，開發全自動的密封塗膠機，因此，我們可以確保密封貼片可妥善應用，實現最高生產品質和流程效率。」
保時捷創新管理
能否推動未來經營與發展，是保時捷衡量好點子、好創意的重要標準。基於此一目標，保時捷於 2016 年成立創新管理部門，積極尋找新的開發計畫，提供資金奧援，進行早期內部測試。追求創新，已遠遠超越從賽道到量產車的知識轉移，而是保時捷 2030 戰略的重要準則，被視為跨領域的橫斷性課題，從德國到全球各市場，保時捷所有部門和子公司都必須面臨的一大挑戰。除了生產和開發相關主題，創新管理部門也著手研究重大策略性議題包含：電能驅動，永續移動解決方案，以及數位轉型對於公司、客戶、產品的影響。
對保時捷來說，一個有潛力成為創新設計的想法必須具備三大要件：第一，有高度原創及獨特性；第二，為客戶著想，造福客戶；第三，可為公司帶來真正的價值。保時捷創新管理部門每年提供資金給 80 至 100 項創新計畫，其中約七成可進入最終開發階段。