2021 上海車展 - 純電七座 SUV Mercedes-Benz EQB 正式發表

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EQB 是基於代號 X247 的 GLB 所開發而成的純電動版本 SUV，代號變為 X243，在外觀部分換上 EQ 家族化的頭尾造型，包括左右連貫式的燈組，以及大面積的車頭中央飾蓋，足踏最大 20 吋的雙色或三色鋁合金輪圈，風阻係數為 0.28Cd。尺碼部分，EQB 的車身長寬高分別是 4,684x1,834x1,667 (mm)，軸距則為 2,829mm。
內裝方面，EQB 維持與 GLB 相同的格局，導入玫瑰金專屬飾件來提昇座艙質感，雙 10.25 吋螢幕內建 MBUX 車載系統，其內建的導航可依據電池狀態及充電站位置進行最佳化設計。座椅標準配置為五人座，第三排座位採用加價選配方式提供，五人座車型的行李廂置物容積可在 495~1,710 公升間變換，七人座車型的行李廂置物容積則可在 465~1,620 公升間變換。
動力配置方面，EQB 提供稱為 EQB 250 的前輪驅動車型及稱為 EQB 350 4MATIC 的四輪驅動車型，均搭配 66.5kWh 容量的電池模組，其中 EQB 250 可輸出 165kW 最大功率，EQB 350 4MATIC 可輸出 215kW 最大功率，在 WLTP 測試中的最高續航里程為 419 公里。
充電方面，EQB 採用 CCS 插座規格，支援 11kW 功率的 AC 充電，也支最高 100kW 功率的 DC 快速充電，需時 30 分鐘可自 10% 充至 80% 電量，Mercedes-Benz 已在透過 Mercedes me Charge 服務整合分布在全球 31 個國家的 50 萬支以上充電樁，供 EQ 電動車系車主使用。
EQB 在上海車展進行全球首發後，Mercedes-Benz 規劃在今年底前先行在中國推出由北京奔馳生產的當地規格，歐規版本預計也會在今年底前開賣，美規車型則預定在 2022 年才會上市，至於國內市場是否導入，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。