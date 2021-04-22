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產婦5大症狀不能輕忽！可能是「子癲前症」的預兆
只是在目前臨床上子癲前症的發生原因尚未完全清楚，萬芳醫院婦產科主治醫師張恩誠說：「有許多研究顯示，多與胎盤有關，主要症狀為高血壓、全身水腫、頭痛、尿蛋白、視力模糊等。」但有時候血壓、水腫問題準媽媽們並未注意。
一旦出現「子癲前症」容易發生腦中風、肺部積水甚至死亡等嚴重併發症，也會導致胎兒健康嚴重受損。通常出現「子癲前症」多半發生在20週以後，哪些族群會是「子癲前症」的高風險族群？
- 自體免疫疾病
- 35歲以上的高齡產婦
- 羊水過多
- 妊娠糖尿病患者
「子癲前症」最怕併發症！
張恩誠分享臨床上的個案，一名35歲洪姓孕婦在懷孕33周時，出現輕微頭痛及全身嚴重水腫症狀，被醫師診斷為子癲前症，醫師建議住院安胎，並給予肺泡成熟素幫助寶寶肺部成熟。
但兩日後孕婦狀況不穩定，決定立即剖腹生產，雖然平安生下3000公克女寶寶，但洪姓孕婦卻在隔日出現肺部水腫，緊急送入加護病房搶救。張恩誠表示：「該名孕婦本身就有高血壓問題，為子癲前症的高危險族群，懷孕期間又出現高血糖現象，雖然懷孕初期產檢正常，且血壓跟血糖控制良好，但在懷孕中期時，慢慢出現水腫越來越嚴重徵兆，且突然在兩三天內加劇。」
該名孕婦生產後隔日因血壓升高，引發急性肺水腫，其實子癲前症會產生的併發症包括腎衰竭、肝衰竭、肺水腫，全身抽筋等癲癇症狀。
產婦更應注意體重變化 養成每日量血壓好習慣
到底該怎麼樣才能避免子癲前症？張恩誠建議：「可在懷孕11至13周時，利用抽血檢測PIGF值及血漿蛋白A濃度，同時配合超音波子宮動脈血流、及定期血壓監測等方式進行風險評估。」
更重要的是產婦們同時也要注意自身體重變化，平時就能在家自行量血壓，同時也要進行飲食控制，若有任何不適應及早就醫治療。
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孕婦突然水腫、頭痛不能輕忽！可能是「子癲前症」的預兆
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